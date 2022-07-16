ЄС у річницю збиття MH17 закликає притягнути винних до відповідальності

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"Європейський Союз знову заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, досягнення справедливості для 298 жертв збиття рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів і притягнення винних до відповідальності відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166" - заявив Боррель.

"Загарбницька війна Росії проти України є болісним нагадуванням про те, що сталося вісім років тому з 298 людьми на борту рейсу MH17, і це посилює необхідність встановлення справедливості" - йдеться у заяві.

Європейський Союз висловив сподівання, що Росія визнає свою відповідальність і повністю співпрацюватиме в зусиллях щодо встановлення справедливості.

MH17 вилетів з Амстердама до Куала-Лумпура 17 липня 2014 року і був збитий над контрольованою проросійськими бойовиками східною Україною, як стверджують міжнародні слідчі та прокурори, російською ракетою "земля-повітря".

Москва завжди заперечувала свою причетність і пропагувала низку альтернативних теорій, які міжнародні слідчі відкидали як не підкріплені доказами.

10 червня у Нідерландах завершився судовий процес щодо загибелі рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року. Розгляд справи в Окружному суді Гааги тривав з березня 2020 року. Вирок у справі проти трьох росіян та одного українця, які залишаються на волі, очікується пізніше цього року. Жоден з підсудних не з'явився в голландському суді

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