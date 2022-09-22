Про це пише Укрінформ.

Засідання тривало менш ніж п'ять хвилин і було формальним. На ньому були родичі загиблих у авіакатастрофі, їхні адвокати, а також захист одного із чотирьох обвинувачених - підполковника ГРУ РФ Олега Пулатова.

За словами головувального судді Гендріка Стейнгаюса, рішення у справі збиття літака щодо всіх чотирьох обвинувачених оголосять о 13:30 17 листопада за місцевим часом.

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