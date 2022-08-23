"Всі мають пам'ятати, хто відповідальний за MH17": Резніков запропонував виставити у Гаазі трофейний російський ЗРК "Бук"

Таку пропозицію Резніков зробив на зустрічі з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонґрен у Києві.

"Я радий вітати Кайсу Оллонґрен і делегацію Нідерландів у Києві. Наші друзі на власні очі побачили російський металобрухт на Хрещатику. Я запропонував гостям виставити російський трофейний ракетний комплекс "Бук" у Гаазі. Всі мають пам'ятати, хто відповідальний за MH17!" - написав Резніков у Twitter.

Гаага - місто на заході Нідерландів, де розташовані Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд.

Пасажирський літак "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, збили над тимчасово окупованою Росією частиною Донецької області України 17 липня 2014 року. У катастрофі загинули 283 пасажири й 15 членів екіпажу.

Міжнародна спільна слідча група, до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, дійшла висновку, що літак збили із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.

10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17, вирок очікують до кінця року.

Парламентська асамблея Ради Європи на підставі наявних у правового комітету Асамблеї доказів ухвалила резолюцію про те, що літак найімовірніше збили ракетою ЗРК "Бук", наданою російськими військовими проросійським збройним формуванням.

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