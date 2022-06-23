Росія відповідальна за загибель пасажирів і екіпажу малайзійського Боїнга рейсу МН17, – ПАРЄ

Про це йдеться в резолюції ПАРЄ, повідомляє Deutsche Welle.

Резолюцію під назвою "Забезпечення відповідальності за загибель літака рейсу МН17" одноголосно ухвалили 23 червня під час пленарного засідання у Страсбурзі.

"ПАРЄ вражена нездатністю російської влади сумлінно співпрацювати з Радою безпеки Нідерландів та Міжнародною слідчою групою у справі МН17. Замість того, щоб надавати слідчим органам достовірну інформацію, російська влада поширювала дезінформацію, зокрема суперечливі версії подій, метою яких було навмисне заплутати слідство. Російська влада навіть дійшла до того, що надала зманіпульовані радіолокаційні та супутникові дані для того, щоб приховати правду. Версії РФ про те, що нібито український винищувач СУ-25 або МіГ-29 збив літак рейсу MH17, були повністю спростовані, як і версія, що літак нібито збила ракету українського "Бука", випущена з підконтрольної уряду України території", - наголошується в резолюції.

У документі наводяться приклади фейків, які російська сторона намагалася нав'язати слідству. Асамблея закликала Росію розпочати "сумлінно співпрацювати" зі слідством, а також офіційно вибачитися перед родичами та друзями жертв катастрофи за біль та страждання, спричинені поширеною дезінформацією.

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 із 298 людьми збили на тимчасово окупованій території на Донбасі в 2014 році. Усі люди загинули. 23 травня 2018 року рідні загиблих у катастрофі МН17 оприлюднили відкритий лист до росіян, у якому звинуватили в збитті лайнера російських лідерів. 24 травня Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.

Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17.

У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії.

У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд. 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.

Дебати та голосування за резолюцію проходили у сесійній залі ПАРЄ в присутності родичів жертв загиблих в авіакатастрофі МН17, а також короля Нідерландів.