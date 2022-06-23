English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Росія відповідальна за загибель пасажирів і екіпажу малайзійського Боїнга рейсу МН17, – ПАРЄ

Росія відповідальна за загибель пасажирів і екіпажу малайзійського Боїнга рейсу МН17, – ПАРЄ

23 червня, 2022 четвер
19:04
Новини МН17

На підставі доказів, які має правовий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), депутати асамблеї вважають найбільш ймовірним те, що МН17 "був збитий ракетою "Бук", наданою проросійським збройним формуванням російськими військовими"

Про це йдеться в резолюції ПАРЄ, повідомляє Deutsche Welle.

Резолюцію під назвою "Забезпечення відповідальності за загибель літака рейсу МН17" одноголосно ухвалили 23 червня під час пленарного засідання у Страсбурзі. 

"ПАРЄ вражена нездатністю російської влади сумлінно співпрацювати з Радою безпеки Нідерландів та Міжнародною слідчою групою у справі МН17. Замість того, щоб надавати слідчим органам достовірну інформацію, російська влада поширювала дезінформацію, зокрема суперечливі версії подій, метою яких було навмисне заплутати слідство. Російська влада навіть дійшла до того, що надала зманіпульовані радіолокаційні та супутникові дані для того, щоб приховати правду. Версії РФ про те, що нібито український винищувач СУ-25 або МіГ-29 збив літак рейсу MH17, були повністю спростовані, як і версія, що літак нібито збила ракету українського "Бука", випущена з підконтрольної уряду України території", - наголошується в резолюції. 

У документі наводяться приклади фейків, які російська сторона намагалася нав'язати слідству. Асамблея закликала Росію розпочати "сумлінно співпрацювати" зі слідством, а також офіційно вибачитися перед родичами та друзями жертв катастрофи за біль та страждання, спричинені поширеною дезінформацією.

Дебати та голосування за резолюцію проходили у сесійній залі ПАРЄ в присутності родичів жертв загиблих в авіакатастрофі МН17, а також короля Нідерландів.
  • Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 із 298 людьми збили на тимчасово окупованій території на Донбасі в 2014 році. Усі люди загинули. 23 травня 2018 року рідні загиблих у катастрофі МН17 оприлюднили відкритий лист до росіян, у якому звинуватили в збитті лайнера російських лідерів. 24 травня Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
  • Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. 
  • У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії.
  • У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд. 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Світ
Україна
ПАРЄ
тероризм
війна з Росією
малайзійський Боїнг
MH17
Читайте також:
21 червня, 2022 вiвторок
Президент Казахстану пояснив, чому демонстративно відмовив Путіну у визнанні "ЛДНР"
21 червня, 2022 вiвторок
"Ситуація виходить з-під контролю": восени на РФ можуть чекати події, аналогічні з переворотом 1917 року, - російський політолог
долар
24 червня, 2022 п'ятниця
Курс валют на сьогодні: вартість долара і євро в Україні
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.21
    Купівля 34.21
    Продаж 34.96
  • EUR
    Купівля 35.77
    Продаж 36.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
24 червня
10:22
Ексклюзив
Згурець
Половина сил РФ стягнуто навколо Сєверодонецька, - Згурець
10:14
російські військові окупанти
Окупанти обстріляли Чернігівщину з мінометів: 25 вибухів
10:03
ЗСУ
Українське військо вийшло з Сєверодонецька, - Бутусов з місця події
10:01
КНДР може провести перше за п’ять років ядерне випробування, - Reuters
09:58
ЄС
Україна - не прикордоння між орками та ельфами, а рівний партнер, - Зеленський назвав переваги статусу кандидати на вступ у ЄС
09:46
вбивство діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: 338 дітей загинуло, ще 610 отримали поранення
09:20
втрати РФ
Близько 34 530 окупантів, 1507 танків і 622 безпілотники: Генштаб назвав втрати РФ за 4 місяці повномасштабної війни проти України
09:04
долар
Курс валют на сьогодні: вартість долара і євро в Україні
08:46
санкції проти Росії
Російські танкери під чужим прапором постачають нафту в Європу
08:45
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
ЗСУ доведеться відійти від Сєверодонецька, - Гайдай
08:40
На Луганщині росіяни за добу вбили двох людей, ще одну поранили, пошкоджено будинки
08:16
Сенат США
Сенат США ухвалив законопроєкт про контроль над обігом зброї
08:10
окупанти
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "ураганів": є руйнування
08:05
Інтерв’ю
Оксана Муха
Співачка Оксана Муха: Люди, котрі пережили жахіття війни, кажуть, що більше не розмовлятимуть мовою окупанта
07:55
білоруські військові
Білоруси наростили системи інженерно-фортифікаційного обладнання позицій в прикордонних з Україною та ЄС районах
07:54
мавпяча віспа
Науковці з'ясували походження мавпячої віспи, - NYT
07:35
окупанти
Бойові дії за Сєверодонецьк і Мирну Долину тривають, ворог активізував діяльність ДРГ на Харківському напрямку, - Генштаб ЗСУ
06:59
Україна ЄС
У Кабміні назвали приблизні терміни вступу України до ЄС
06:52
Дія
Резиденти Дія.City сплатили державі 1,3 млрд грн за лютий - квітень
06:20
Оновлено
Іл-76
Під Рязанню розбився транспортний літак Іл-76. Це четверта авіакатастрофа в РФ за тиждень
06:09
Сєверодонецьк
Можлива втрата Сєверодонецька та Лисичанська не стане серйозним переломним моментом у війні, – ISW
05:26
Литва прапор
Третина українських біженців працездатного віку знайшла роботу в Литві, - посол
04:50
Кулеба
Кулеба повідомив, коли стався переломний момент для кандидатства України в ЄС
04:23
Олімпіада-2020
Японія витратила на проведення Олімпіади-2020 космічні $10,4 млрд
03:37
Бессарабка
Між Україною та Молдовою збираються відновити залізничне сполучення
02:37
Кріштіану Роналду
"Баварія" знайшла несподівану заміну Левандовському
02:13
листівки від українських партизанів
Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях Херсонщини, - звіт ОК "Південь"
02:04
школа у Лисичанську після російських обстрілів
В ОК "Південь" пояснили, чому Росія б'є по лікарнях, школах і стадіонах
01:43
Михайло Подоляк
Нам не по дорозі з російським Zомбілендом, - Подоляк про кандидатство України в ЄС
01:24
Ігор Йовічевич
У "Шахтарі" визначились з іменем нового тренера, - ЗМІ
01:12
Оновлено
Запоріжжя
Росія обстріляла Запоріжжя з РСЗВ
00:56
Футбольний м'яч
У Німеччині трансгендерам-футболістам дозволили грати за чоловічі та жіночі команди
00:46
На фото Дмитро Кулеба
Забудьте про "втому від України", - Дмитро Кулеба
00:31
експорт кукурудзи
Єврорада визнала "виняткову відповідальність" Росії за створення продовольчої кризи
00:28
Катерина Усик, дружина Усика
Старий пень, ти програв: дружина Усика емоційно звернулась до Путіна
00:22
ракетні системи США
HIMARS, катери, снаряди та кулемети. Пентагон оприлюднив перелік допомоги для України
00:15
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 червня
00:12
Хатинка Путіна на Ладозі
Розслідувачі здивували розповіддю про нову розкішну "хатинку" Путіна
2022, четвер
23 червня
23:46
На фото вилучення авіабомби
Російські пропагандисти вигадали фейк про наміри ЗСУ підірвати дитячу лікарню у Харкові
23:33
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
США надасть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $450 млн
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV