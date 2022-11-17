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Суд у справі MH17: вже наступного року можуть з'явитись нові обвинувачені

17 листопада, 2022 четвер
18:04
війна з Росією МН17

Гаазький окружний суд у Схіпхолі, який розглядав справу про збиття рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 році, вважає, що підозрюваних у справі може бути більше, ніж четверо, яким було винесено вирок

Про це заявив головуючий суддя Гендрік Стейнхаус під час оголошення вироку, інформує "Європейська правда".

"Суд вважає, що використання ЗРК "Бук" може бути інкриміноване більшій кількості людей, ніж лише тим, хто є звинуваченим у цій кримінальній справі. Адже зброя мала бути надана в розпорядження, транспортована, мала охоронятися і фактично бути застосована, що пов'язане з виконанням і плануванням", – констатував він.

Стейнхаус не уточнив, чи або коли будуть висуватися обвинувачення іншим причетним до збиття малазійського Boeing.

Раніше Піт Плюг, який представляє інтереси родичів загиблих, пояснив, що слідство у справі збитого над Донбасом лайнера рейсу MH17 триває і на лаві підсудних уже наступного року можуть опинитися ще багато інших осіб.

  • Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій. Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук". Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

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Росія
Кримінал
MH17
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