Про це пише Reuters.

Зазначається, що Спільна слідча група (JIT), яка займається розслідуванням справи про трагедію MH17, має переконливі докази того, що президент Росії Володимир Путін особисто підписав рішення про постачання російської ракетної системи в Україну.

Далі цю ЗРК "Бук" використали для збиття пасажирського літака MH17, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур над Східною Україною 17 липня 2014 року.

Однак у Reuters зазначили, що прокурори не мають достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності. А кореспонденти BBC передали, що в слідчих "немає основи припускати", що Путін був особисто залучений до надання наказу про збиття літака.