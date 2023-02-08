Справа МН17: прокурори знайшли докази того, що Путін узгодив постачання ракети терористам "ДНР"
Прокурори мають докази, що саме президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення про поставку ЗРК "Бук" терористам "ДНР" для збиття MH17
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Спільна слідча група (JIT), яка займається розслідуванням справи про трагедію MH17, має переконливі докази того, що президент Росії Володимир Путін особисто підписав рішення про постачання російської ракетної системи в Україну.
Далі цю ЗРК "Бук" використали для збиття пасажирського літака MH17, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур над Східною Україною 17 липня 2014 року.
Однак у Reuters зазначили, що прокурори не мають достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності. А кореспонденти BBC передали, що в слідчих "немає основи припускати", що Путін був особисто залучений до надання наказу про збиття літака.
- Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту, який виконував рейс MH-17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) збили на тимчасово окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. Загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу.
- Після чотирьох років розслідування 24 травня 2018 року Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
- 20 грудня 2021 року прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві. А 21 грудня прокурори повідомили, що слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками. Нідерландська прокуратура висунула вимогу про довічне ув'язнення для чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17 – трьох росіян та одного українця: Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. При цьому звинувачення вважає, що винні мають виплатити компенсації родинам загиблих.
- 10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17.
- 16 липня 2022 року ЄС закликав притягнути до відповідальності винних у збитті літака.
- А 17 листопада 2022 року суд у Гаазі озвучив вирок: літак було збито 2014 року донецькими сепаратистами. За даними трибуналу, стріляли із ЗРК "Бук" з боку села Первомайське Донецької області. На той момент село перебувало під контролем "ДНР". Згідно з вироком у злочині винні Ігор Гіркін та його підлеглі — Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Саме вони несуть відповідальність за загибель 298 осіб. Олега Пулатова, який був ще одним підозрюваним, вважають невинним.
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