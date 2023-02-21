Путін відзначив почесним званням зенітно-ракетну бригаду, з "Бука" якої збили літак MH17
Російський президент Володимир Путін надав звання"гвардійської" 53-й зенітній ракетній бригаді, яка причетна до збиття малазійського пасажирського лайнера рейсу MH17
Про це йдеться в указі Путіна.
Окупантів нагороджено "за масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, проявлені особовим складом бригади в бойових діях з захисту Вітчизни і держінтересів".
"Присвоїти 53 зенітній ракетній бригаді почесне найменування "гвардійська" і надалі іменувати її: 53 гвардійська зенітна ракетна бригада", - йдеться в указі Путина.
- Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту, який виконував рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) збили на тимчасово окупованій території Донбасу 7 липня 2014 року. Загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу.
- Після чотирьох років розслідування, 24 травня 2018 року, Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
- 17 листопада суд озвучив вирок, згідно з яким винними у трагедії стала підконтрольна Росії "ДНР" та Ігор Гіркін і його підлеглі — Сергій Дубинський та Леонід Харченко.
- Гаазький окружний суд, який розглядав справу про збиття рейсу MH17, вважає, що підозрюваних у справі може бути більше, ніж четверо, яким було винесено вирок.
- 8 лютого прокурори Спільної слідчої групи (JIT), яка займається розслідуванням справи про трагедію MH17, повідомили про переконливі докази того, що президент Росії Володимир Путін особисто підписав рішення про постачання російської ракетної системи в Україну.
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