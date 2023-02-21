Про це йдеться в указі Путіна.

Окупантів нагороджено "за масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, проявлені особовим складом бригади в бойових діях з захисту Вітчизни і держінтересів".

"Присвоїти 53 зенітній ракетній бригаді почесне найменування "гвардійська" і надалі іменувати її: 53 гвардійська зенітна ракетна бригада", - йдеться в указі Путина.