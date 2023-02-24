Про це він заявив під час пресконференції 24 лютого.

Президент зазначив, що ООН, "може, не універсальний" майданчик, але "тим не менш, іншого такого майданчика, де було б більше держав, які можна об'єднати політично", Зеленський поки що не бачить.

"Також ми працюємо над створенням спеціального механізму, щодо компенсації всіх збитків, завданих агресією Росії на території нашої держави. Це велика робота і ми працюємо, повірте", - сказав він.

Зеленський додав, що держави бояться створювати трибунали.

"Тому, що різна відповідальність, але перед тим, як щось запровадити у себе в державі, - потрібна така політична воля об'єднання. І, знову-таки, ООН тут дуже важлива, тому що там будь-які держави, будь-які уряди, лідери отримують політичну підтримку цього процесу", - додав президент.

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Зокрема він висловив впевненість в тому, що резолюції, щодо створення трибуналу будуть підтримані.

"Окремо над цим ми працюємо з деякими державами, яких ми бачимо в питанні трибуналу, допомоги, тому що вони мають фаховість, досвід. МИ бачимо їхнє лідерство тут. Скажу вам чесно - це Голландія, ми працюємо з Марком Рютте, ми працюємо з Ріше Сунаком з Великої Британії та з іншими державами ми думаємо над механізмом компенсації. Вже є перші кроки в Сполучених Штатах Америки. Балтійська трійка та Польща у всьому нас підтримують, щоб ми не попросили", - сказав Зеленський.

За словами президента, потрібна наполегливість і потрібно змінювати міжнародні інституції.

"Інституції створені давно, вони не проходили такі випробування такою агресією. І не мають такого досвіду", - сказав він.

Окремо Зеленський навів приклад представників Червоного Хреста, які не змогли добитися доступу до військовополонених українських бійців.

"Чи вони універсальні? Ні. Чи вони наполегливі? Ні. Наполегливі були ми: тиснули і на них, і на ворога, і на посередників. Але доступу до полонених досі немає", - наголосив глава держави.