Війна в Україні почала перезавантаження НАТО, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Багато країн у світі почали збільшувати оборонні бюджети. Війна в Україні почала перезавантаження НАТО. Всі перевірили і зрозуміли, що системи недосконалі, що треба більш потужні речі. Я не про снаряди говорю. Багато вкладається грошей та виділяється грошей на кіберпростір, інформаційну незалежність, багато новітніх технологій. Йде реформування стану оборонної системи", - сказав він.