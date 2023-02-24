Війна в Україні почала перезавантаження НАТО, - Зеленський
Йде реформування стану оборонної системи світу, повномасштабна війна почала перезавантаження НАТО
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Багато країн у світі почали збільшувати оборонні бюджети. Війна в Україні почала перезавантаження НАТО. Всі перевірили і зрозуміли, що системи недосконалі, що треба більш потужні речі. Я не про снаряди говорю. Багато вкладається грошей та виділяється грошей на кіберпростір, інформаційну незалежність, багато новітніх технологій. Йде реформування стану оборонної системи", - сказав він.
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