Про це він сказав під час міжнародної конференції у Львові "Об'єднані заради справедливості", повідомляє Укрінформ.

"Ми бачимо багато заяв про різні порушення: катування військовополонених, звинувачення в сексуальних і гендерних злочинах, у цілеспрямованих обстрілах... Руйнування пологового будинку та театру в Маріуполі, знищення джерел електропостачання... Ми документуємо свідчення, збираємо докази", - наголосив Хан.

Він розповів про відвідини дитячого будинку на сході України: “Я дивився на порожні ліжечка, коло яких стоять маленькі черевички, а на вішаках висить верхній одяг, зібраний людьми, які хотіли, щоб у дітей було краще майбутнє. І мене вразили світлини на стіні, які можна побачити в будь-якій школі в будь-якій країні світу – або в спальнях наших власних маленьких дітей, фотографії з минулого Різдва… І замість цієї радісної присутності дітей була тиша звинувачень, які ми отримали, що дітей депортовано за межі України на територію РФ".

Хан поінформував, що його офіс, спільна слідча група (JIT), національні органи влади отримують дедалі більше повідомлень про злочини, скоєні агресором в Україні. У зв’язку з цим він додав, що не буває забагато доказів, але треба забезпечити, щоб вони збиралися належним чином.

Важливо пам'ятати про Нюрнберзький трибунал

Прокурор МКС зауважив: важливо пам'ятати про Нюрнберзький трибунал, який визначив, що злочини проти міжнародного права чинять люди, а не абстрактні суб'єкти. І тільки шляхом покарання осіб, які скоїли такі злочини, можна забезпечити виконання положень міжнародного права.

За його словами, організації громадського суспільства, "дуже часто є нашими першими партнерами, які перебувають у дуже складних і дуже небезпечних місцях в Україні. Тож ми разом розробили рекомендації для організацій громадянського суспільства, аби переконатися, що ми збираємо і документуємо докази, усвідомлюючи, що вони мають бути максимально корисними для суддів, які розглядатимуть справи в належному порядку".

"Співпраця не лише з JIT, а й, на мою думку, з генеральним прокурором є дійсно неймовірною. І я хочу подякувати вам і вашій команді за чудову співпрацю зі мною особисто і з членами моєї команди, які перебували тут. А ми були тут безперервно, постійно присутні на місцях злочинів", - резюмував Хан.