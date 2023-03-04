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Жорсткий чи гібридний: на United for Justice обговорювали формат трибуналу проти РФ

4 березня, 2023 субота
03:23
війна з Росією United for Justice у Львові

Коаліція, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії, поки не дійшла згоди щодо його формату та намагається взяти до уваги позицію України

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час спілкування з журналістами у Львові на полях конференції United for Justice, повідомляє "Європейська правда".

Рейндерс відзначив, що у групі з 29 країн, які обговорюють формат майбутнього трибуналу, є чітке зобов’язання притягнути до відповідальності винуватців злочину агресії,

"Але яким є рішення – про це йде дискусія. На цей момент немає спільної згоди, яким буде точне рішення. Чи це спеціальний, чи гібридний трибунал, чи інше рішення – на столі багато можливостей", - зауважив Рейндерс.

Також обговорюється "гібридний трибунал" – це м'якіша форма, яка може не дозволити притягнути до відповідальності президента Володимира Путіна або главу МЗС Сергія Лаврова. Такий варіант пропонував МЗС Німеччини, але Україна проти нього.

"Звичайно, ми намагаємось взяти до уваги запит України настільки, наскільки це можливо", - сказав Рейндерс, додавши, утім, що "є багато юридичних моментів і це не так легко".

"Є політичні обговорення серед деяких держав-членів про те, що краще зробити, але є дуже багато юридичних проблем", - зазначив єврокомісар.

Він висловив сподівання на ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції на підтримку трибуналу, "щоб продемонструвати політичну волю" щодо його створення.

"Якщо буде політична воля – після цього буде легко розв'язувати юридичні питання", - сказав Рейндерс.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше на полях конференції заявив, що друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.

  • Нагадаємо, на засіданні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан нагадав висновок Нюрнберзького трибуналу, що злочини проти міжнародного права чинять конкретні люди, а не абстрактні суб'єкти.

тероризм
воєнні злочини Росії
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