Генпрокурор розповів, які існують варіанти створення спецтрибуналу для РФ
Генеральний прокурор Андрій Костін ствердив, що робота над притягненням Росії до відповідальності за злочини триває: наразі розглядаються три опції для трибуналу
Про це Андрій Костін розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Генпрокурор зауважив, що створення трибуналу для притягнення до відповідальності вищого військового керівництва РФ - один із ключових моментів системи, де агресор несе повну кару за власні злочини проти України.
Зокрема він ствердив, що нині серед варіантів створення спецтрибуналу розглядаються три, два з яких запропонувала саме Україна:"З них оптимальних, з нашої точки зору, є створення спецтрибуналу щодо злочину агресії на підставі багатостороннього міжнародного договору за прикладом Нюрнберзького трибуналу. Це була наша ідея, вона залишається першим варіантом, який абсолютно влаштовує Україну і українців".
Другий варіант, своєю чергою, передбачає механізм на основі угоди з ООН із ухваленням відповідної резолюції Генасамблеї організації.
"Також деякі з наших партнерів пропонують нам так звану гібридну модель трибуналу на основі застосування українського права з деякими міжнародними елементами", - розповів Костін.
Однак, за його словами, у такому разі постає проблема: згідно з українським правом найвище політичне керівництво Росії має персональний імунітет - це президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ.
"Тому ми продовжуємо діалог з нашими партнерами щодо того, щоб була обрана саме та модель, яка забезпечить на міжнародному рівні притягнення до відповідальності та покарання саме найвищого керівництва країни-агресора", - резюмував генпрокурор
- Нагадаємо, на засіданні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан згадав про висновок Нюрнберзького трибуналу, що злочини проти міжнародного права чинять конкретні люди, а не абстрактні суб'єкти.
- Генеральний прокурор України Андрій Костін анонсував проведення конференції United for Justice, що відбулася 3 березня. Вона мала об'єднати світові зусилля для притягнення РФ до відповідальності.
- До коаліції, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії на сьогодні входять вже 29 країн.
- Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на полях конференції United for Justice заявив, що коаліція, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії, поки не дійшла згоди щодо його формату та намагається взяти до уваги позицію України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.31
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе