Про це Андрій Костін розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Генпрокурор зауважив, що створення трибуналу для притягнення до відповідальності вищого військового керівництва РФ - один із ключових моментів системи, де агресор несе повну кару за власні злочини проти України.

Зокрема він ствердив, що нині серед варіантів створення спецтрибуналу розглядаються три, два з яких запропонувала саме Україна:"З них оптимальних, з нашої точки зору, є створення спецтрибуналу щодо злочину агресії на підставі багатостороннього міжнародного договору за прикладом Нюрнберзького трибуналу. Це була наша ідея, вона залишається першим варіантом, який абсолютно влаштовує Україну і українців".

Другий варіант, своєю чергою, передбачає механізм на основі угоди з ООН із ухваленням відповідної резолюції Генасамблеї організації.

"Також деякі з наших партнерів пропонують нам так звану гібридну модель трибуналу на основі застосування українського права з деякими міжнародними елементами", - розповів Костін.

Однак, за його словами, у такому разі постає проблема: згідно з українським правом найвище політичне керівництво Росії має персональний імунітет - це президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ.

"Тому ми продовжуємо діалог з нашими партнерами щодо того, щоб була обрана саме та модель, яка забезпечить на міжнародному рівні притягнення до відповідальності та покарання саме найвищого керівництва країни-агресора", - резюмував генпрокурор