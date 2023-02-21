Апеляційний суд підтвердив заборону діяльності Партії регіонів

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами Служби безпеки та Державного бюро розслідувань Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони діяльності Партії регіонів та передачі у держвласність України майна проросійської політсили.

Рішення суду стосується всіх активів забороненої партії та її структурних підрозділів в різних областях нашої держави. Наразі експерти встановлюють вартість цього майна.

"Представники "Партії регіонів" ще до початку повномасштабного вторгнення активно підтримували кремлівський режим та публічно виправдовували захоплення частини сходу України. Деякі із членів цієї політичної сили наразі переховується від правосуддя на території Росії. Втім, співробітники Служби безпеки і Державного бюро розслідувань задокументували злочинні дії "регіоналів" та ініціювали передачу 100% "партійного" майна в дохід України", - йдеться у повідомленні.

Про рішення суду також повідомляє Рух ЧЕСНО з посиланням на помічника судді Сергія Кузьмича.

Повний текст рішення суду щодо заборони Партії регіонів буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України. Партія зобов'язана передати майно, кошти та інші активи, а також активи обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Це рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді. До цього жодній партії це зробити не вдалося. У 2022 році за ініціативи Міністерства юстиції суд заборонив 16 політичних партій: ОПЗЖ, "Опозиційний блок", Партію Шарія, партію "НАШІ", Комуністичну партію та інші.

"Чесно" пише, що неодноразово наголошувала на тому, що ПР не заборонили як проросійську і низка депутатів у радах Донеччини, Луганщини та Криму залишаються досі з мандатами, бо після тимчасової окупації в 2014 році вибори на цих територіях не проводилися.

Лідерка Руху "Чесно" Віта Думанська заявляє, що партію мали б заборонити значно раніше і влада намагається створити враження, що йде боротьба з проросійськими силами в політичній системі:

"Що ми бачимо? У парламенті фігурант Реєстру держзрадників Нестор Шуфрич досі очолює Комітет з питань свободи слова і його соратники з ОПЗЖ залишаються з повноваженнями. Те саме і у місцевих радах. Персональна відповідальність за це на нардепах зі "Слуги Народу": голові фракції Давиді Арахамії, спікері Руслану Стефанчуку, які мали б організувати роботу так, щоб до 24 лютого 2023 року громадяни побачили нові закони в дії. А реальність така: коли нардеп ОПЗЖ Ігор Абрамович добровільно складає мандат, Арахамія йому ще й дякує за роботу. Це не що інше, як відбілювання".

Відзначимо, на початку цього року понад 150 депутатів звернулися до голови парламенту Стефанчука, аби винести на розгляд Верховної Ради законопроєкти, які стосуються повноважень депутатів проросійських партій у парламенті та місцевих радах. У проєкті порядку денного на найближче засідання Верховної Ради, як повідомили Руху "Чесно" нардепи, немає законопроєктів, які покликані боротися з російським впливом на політичну систему країни.