Apple, Dyson, Tesla, Samsung і Play Station: у РФ оприлюднили список товарів, які ввозитимуть в країну контрафактом

Про це повідомляє Європейська Правда.

Стало відомо, що мінпромторг РФ затвердив список товарів, які на територію Росії будуть ввозити контрафактом. Російський уряд цю процедуру називає "паралельним імпортом".

Наказ про це оприлюднили на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Перелік товарів має довжину 20 сторінок.

Відповідно до документа, вказані товари можна буде ввозити до країни без згоди правовласника.

Зокрема, у список потрапили смартфони і техніка брендів Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel тощо.

З побутової техніки - Electrolux, Miele, Siemens, Dyson. Серед ігрових приставок - X-Box, Play Station, Nintendo.

У списку також автомобілі та запчастини від Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti.

Крім того, двигуни та їх частини від Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen.

У перелік зокрема потрапили такі товари, як:

обладнання для різних галузей, включаючи видобуток корисних копалин, електроенергетику, залізничний та судноплавний транспорт, сільське господарство;

пристрої та обладнання для залізниць, човни, живі дерева, саджанці та квіти;

сіль, сірка, ґрунт та камінь, руди, зола та шлак;

гума та гумові вироби, мило, мийні засоби, свічки, пластилін, клеї, сірники, вибухові речовини, пластмаси;

одяг, взуття, косметика.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb