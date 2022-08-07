Apple просить постачальників Тайваню маркувати деталі за правилами КНР

Про це пише Nikkei Asia.

Згідно із правилами, товари повинні маркувати як зроблені в "Тайвані, Китай" або "Китайському Тайбеї", мова, яка вказує на те, що острів є частиною Китаю. Компанія закликала постачальників терміново зайнятися цим питанням, щоб уникнути можливих збоїв, спричинених тим, що товари та компоненти перебуватимуть на перевірці. Постачальники готують деталі, які будуть використовуватися в наступних iPhone та інших нових продуктах, які планують випустити цієї осені.

За даними журналістів, використання фрази "Зроблено в Тайвані" на будь-яких формах імпортної декларації, документах або коробках може призвести до того, що вантажі будуть затримані та перевірені китайською митницею. Покарання за порушення такого правила — штраф до 4000 юанів ($592) або, в гіршому випадку, відправлення буде відхилено.

Попередження від Apple надійшло після того, як 4 серпня для перевірки затримали вантаж на Pegatron — один зі складальних заводів iPhone у Китаї. Щоб уникнути будь-якого хаосу під час доставлення, Apple також попросила постачальників скласти плани на випадок непередбачених обставин або швидко переглянути та змінити свої етикетки на коробках і формах для відправлень з Тайваню в Китай, якщо це необхідно.

Посилена перевірка поставок заводу Pegatron у Сучжоу відбулася через день після того, як старший керівник цієї компанії та інші лідери індустрії мікросхем Тайваню зустрілися зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайбеї під час обіду, який організувала президентка Тайваню.

У червні корпорація Apple посіла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу.

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