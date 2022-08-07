Apple просить постачальників Тайваню маркувати деталі за правилами КНР
Американська компанія Apple попросила постачальників маркувати деталі своєї продукції, виготовлені в Тайвані, як китайські
Про це пише Nikkei Asia.
Згідно із правилами, товари повинні маркувати як зроблені в "Тайвані, Китай" або "Китайському Тайбеї", мова, яка вказує на те, що острів є частиною Китаю. Компанія закликала постачальників терміново зайнятися цим питанням, щоб уникнути можливих збоїв, спричинених тим, що товари та компоненти перебуватимуть на перевірці. Постачальники готують деталі, які будуть використовуватися в наступних iPhone та інших нових продуктах, які планують випустити цієї осені.
За даними журналістів, використання фрази "Зроблено в Тайвані" на будь-яких формах імпортної декларації, документах або коробках може призвести до того, що вантажі будуть затримані та перевірені китайською митницею. Покарання за порушення такого правила — штраф до 4000 юанів ($592) або, в гіршому випадку, відправлення буде відхилено.
Попередження від Apple надійшло після того, як 4 серпня для перевірки затримали вантаж на Pegatron — один зі складальних заводів iPhone у Китаї. Щоб уникнути будь-якого хаосу під час доставлення, Apple також попросила постачальників скласти плани на випадок непередбачених обставин або швидко переглянути та змінити свої етикетки на коробках і формах для відправлень з Тайваню в Китай, якщо це необхідно.
Посилена перевірка поставок заводу Pegatron у Сучжоу відбулася через день після того, як старший керівник цієї компанії та інші лідери індустрії мікросхем Тайваню зустрілися зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайбеї під час обіду, який організувала президентка Тайваню.
- У червні корпорація Apple посіла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе