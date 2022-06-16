Про це пише Bloomberg, посилаючись на рейтинг Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands від компанії Kantar.

Вартість бренду Apple упорядник рейтингу – компанія Kantar – оцінила у $947 млрд. Найдорожчим брендом у світі Apple попереднього разу ставала у 2015 році.

Лідер торішнього рейтингу – Amazon – змістився відразу на третє місце. Вартість його бренду оцінюється у 706 мільярдів доларів.

Також до п’ятірки найдорожчих брендів увійшли:

Google, вартість зросла за рік на 78% і наблизилася до $820 млрд;

Amazon, вартість зросла всього на 3%, склавши $706 млрд;

Microsoft зберегла за собою четверте місце, бренд подорожчав на 49%, до $611 млрд;

Tencent теж залишилася на колишньому місці, залишившись п'ятим, бренд подешевшав на 11% і коштує $214 млрд.

У десятку потрапили Mcdonald's, Visa, Facebook, Alibaba і Louis Vuitton.

Сукупна вартість всіх брендів, що увійшли в сотню найдорожчих, зросла за рік на 23% і склала майже $8,7 трлн.

У травні компанія Apple повідомила про припинення виробництва iPod після понад 20 років від випуску першого музичного девайсу.

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