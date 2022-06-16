English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Наука Apple знову має звання найдорожчого бренду в світі

Apple знову має звання найдорожчого бренду в світі

16 червня, 2022 четвер
07:00
Наука Логотип компанії Apple

Корпорація Apple посіла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу

Про це пише Bloomberg, посилаючись на рейтинг Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands від компанії Kantar. 

Вартість бренду Apple упорядник рейтингу – компанія Kantar – оцінила у $947 млрд. Найдорожчим брендом у світі Apple попереднього разу ставала у 2015 році.

Лідер торішнього рейтингу – Amazon – змістився відразу на третє місце. Вартість його бренду оцінюється у 706 мільярдів доларів.

Також до п’ятірки найдорожчих брендів увійшли:

  • Google, вартість зросла за рік на 78% і наблизилася до $820 млрд;

  • Amazon, вартість зросла всього на 3%, склавши $706 млрд;

  • Microsoft зберегла за собою четверте місце, бренд подорожчав на 49%, до $611 млрд;

  • Tencent теж залишилася на колишньому місці, залишившись п'ятим, бренд подешевшав на 11% і коштує $214 млрд.

У десятку потрапили Mcdonald's, Visa, Facebook, Alibaba і Louis Vuitton.

Сукупна вартість всіх брендів, що увійшли в сотню найдорожчих, зросла за рік на 23% і склала майже $8,7 трлн.

  • У травні компанія Apple повідомила про припинення виробництва iPod після понад 20 років від випуску першого музичного девайсу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Facebook
Google
техніка
Microsoft
Louis Vuitton
Visa
Apple
Amazon
Alibaba
McDonald's
Читайте також:
Енс Столтенберг
15 червня, 2022 середа
Столтенберг розповів, що увійде до нового пакету допомоги НАТО Україні
українська артилерія
15 червня, 2022 середа
Західні розвідки розглядають три сценарії розвитку війни в Україні, - CNN
Збірна України
15 червня, 2022 середа
Ліга націй: який вигляд має таблиця групи збірної України після 4-х турів
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.38
    Купівля 34.38
    Продаж 35.23
  • EUR
    Купівля 35.77
    Продаж 37.01
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
16 червня
07:52
Маріуполь
У Маріуполі окупанти активізували знесення розбомблених ними ж будинків
07:27
окупанти рф
Окупанти ведуть штурм на Слов’янському й Бахмутському напрямках, тривають бої за Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ
07:07
США
США закликали своїх громадян не відвідувати Україну після повідомлень про полонених росіянами американців
06:39
Обстріляні будинки
Повномасштабне вторгнення РФ: в Україні пошкоджено або зруйновано 116 тис. будинків
06:16
На фото прапори Північної Кореї
Північна Корея повідомляє про новий спалах інфекційного захворювання
06:13
Олексій Данілов
У РНБО сказали, де перебувають більшість полонених оборонців Маріуполя
05:43
ЗСУ гармата гаубиця
Плани РФ щодо анексії ламають загроза морської блокади на Півдні й опір українців, - ISW
05:27
Ентоні Блінкен
Оборонну допомогу для України скеровують понад 40 країн, - Блінкен
04:37
Зеленський
Кореспондент Time пише книгу про Зеленського та війну в Україні
03:47
Продовольча криза в світі призведе до рекордного рівня переміщення населення, - ООН
03:06
На фото учасники зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн-3"
"Більше озброєння": Резніков розповів про підсумки зустрічі "Рамштайн-3"
02:45
На фото прибуття українських біженців до Канади
Ще один літак з українськими біженцями прибув до Канади
02:14
На фото міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс
Європейські лідери не повинні підштовхувати Україну до поступок, - міністр закордонних справ Латвії
01:31
Чехія зменшить виплати гуманітарної допомоги українським біженцям
01:13
На фото наслідки обстрілу Донеччини
Двоє людей поранено внаслідок обстрілів на Донеччині
00:58
українські біженці в Болгарії
Понад 5 тис. українських біженців у Болгарії працевлаштувались на повний робочий день
00:53
Олексій Резніков та Єнс Столтенберг
Карфаген буде знищений. Резніков прокоментував зустріч з генсеком НАТО
00:43
Дерек Гоґан
$1,5 мільярда щомісячно. У Держдепі озвучили масштаби американської допомоги демократії в Україні
00:37
На фото університет Гумбольдта
Німецькі університети організовують вступні іспити для українських біженців
00:29
ЗСУ освоюють нову зброю
"У війні жодна система озброєнь ніколи не є срібною кулею", - генерал Міллі
00:14
Мевлют Чавушоглу
Для вивезення українського зерна не треба розміновувати море, - Мевлют Чавушоглу
00:05
На фото синьо-жовтий автобус
У британському Корнуоллі запровадили безкоштовний проїзд для біженців з України
00:03
Олексій Данілов
Знищення нашої нації – це для них завдання номер один. Данілов про заяви Мєдвєдєва та Рогозіна
00:01
Садіо Мане
Лідер "Ліверпуля" домовився про трансфер у "Баварію"
2022, середа
15 червня
23:46
Діти і війна
В ООН вивчають факти масового викрадення Росією українських дітей
23:35
Контрнаступ ЗСУ
Зеленський: світ захоплюється і хоче вчитись у наших захисників і захисниць
23:33
Залужний
Залужний пояснив важливість Сєверодонецька для оборони Луганщини
23:28
Ексклюзив
Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм
Ворог неспроможний захопити Миколаїв, - боєць 206 батальйону ТрО ЗСУ Костинський
23:02
Володимир Зеленський
Ми настільки наблизилися до цього, як не можна було й мріяти ще декілька років тому, - Зеленський про кандидатство в ЄС
22:59
Генерал Марк Міллі
Американський генерал порівняв бої на Донбасі з Першою світовою війною
22:51
Російські гелікоптери обстріляли Глухів на Сумщині
22:43
Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен
Зброя потрібна регулярно, більше і швидше. Дмитро Кулеба поспілкувався з Ентоні Блінкеном
22:42
фейк, фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 червня
22:30
Володимир Зеленський та Борис Джонсон
Зеленський поговорив з Джонсоном про війну та продовольчу безпеку
22:16
Дмитро Марченко
Генерал Марченко прогнозує, що Україна розпочне контрнаступ до вересня, якщо отримає потрібне озброєння
22:12
геноцид рф вбивство
Росія продовжує геноцид українців: на Донеччині загинув 1 цивільний, 8 - поранені
22:06
Аналітика
Сергій Згурець
Динаміка навколо Сєверодонецька та Лисичанська буде об‘єктом підвищеної уваги. Колонка Сергія Згурця
21:56
Ворожий БМП-3
ОТУ "Схід" 15 червня знищила 34 окупантів, 2 склади, БМП та БТР
21:54
Розбомблений вагон з гумдопомогою
Окупанти розбомбили вагон з гуманітарною допомогою для "ЯМаріуполь"
21:50
44 тернопільська бригада
Пентагон назвав перелік озброєння, яке надасть Україні, згідно з новим пакетом допомоги
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV