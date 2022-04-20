Аптечки, дефибрилятори й апарати ШВЛ: Південна Корея надіслала Україні близько 20 тонн гумдопомоги

Про це зазначили в МЗС Південної Кореї.



"Корейський уряд, щоб надати допомогу українському народу та біженцям, які переживають серйозну кризу через триваюче вторгнення Росії, 19 квітня направив Україні близько 20 тонн додаткової гуманітарної допомоги", - розповіли в міністерстві.



Це є частиною додаткової гумдопомоги на $30 млн. До неї належать дефібрилятори, апарати ШВЛ загального призначення й аптечки. У березні країна відправила Україні гуманітарну допомогу на $10 млн.



"Уряд Кореї оголосив про надання гуманітарної допомоги українському народу, зокрема біженцям, на суму $40 млн", - додали в МЗС.



Так, 28 лютого держава повідомила про передачі допомоги на $10 млн, а 7 квітня - на суму $30 млн.



"Корейський уряд тісно співпрацює з Посольством України в Кореї над деталями гуманітарної допомоги та визначив пріоритетність запиту України при виборі предметів. Корейський уряд сподівається, що допомога допоможе полегшити страждання українського народу та біженців, і уряд позитивно розгляне подальшу допомогу у разі потреби", - наголосили в міністерстві.

Раніше Південна Корея планувала долучитися до санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

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