Південна Корея планує призупинити операції з Центробанком РФ через вторгнення Росії в Україну

Про це пише Yonhap.



Про рішення призупинити операції з російським Центробанком через вторгнення РФ в Україну в Південній Кореї оголосили 7 березня. Уряд країни оприлюдить подробиці після консультацій із відповідними державними установами.



Раніше Південна Корея долучилася до санкцій проти Росії, що стосуються експортного контролю, відключення від платіжної системи SWIFT. Крім того, країна вирішила призупинити операції із сімома великими російськими банками та фактично заборонити інвестувати в державні облігації РФ.

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