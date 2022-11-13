Про це розповів генеральний секретар в Арабський Раді в Україні Мохаммад Фараджаллах у етері Еспресо.

За його словами, мешканці та влада Марокко, Кувейту, Катару та більшої частини Саудівської Аравії підтримують український народ.

У Єгипті, Йорданії, частково - у Палестині та Лівані, Іраку уряд розуміє, що відбувається, проте населення підіграє президенту РФ Володимиру Путіну або має антизахідні погляди.

До третьої, невеликої, групи належать Сирія, Судан, де підтримують Росію, адже тамтешні маріонеткові режими давно прихильні до Москви.

5 листопада Мохаммад Фарджаллах заявив, що Україні час об'єднатися із Саудівською Аравією в протидії іранським дронам, адже Іран цього боїться.

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