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Час об'єднати українські можливості й саудівські технології для протидії іранським дронам, - головред "України по-арабськи"

5 листопада, 2022 субота
21:01
Світ Іранські дрони, БПЛА

Головред порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фарджаллах вважає, що Україні час об'єднатися із Саудівською Аравією в протидії іранським дронам, адже Іран цього боїться

Про це він заявив у етері Еспресо.

"Україна та Саудівська Аравія вже стали майже союзниками. Час починати об’єднувати саудівські можливості й українські технології, оскільки Іран використовуватиме дрони проти саудитів", - наголосив Мохаммад Фарджаллах.

Він зауважив, що потрібно розробляти нові андидронові системи, ППО, котрих потребує й Україна, і Близький Схід.

За словами головреда "України по-арабськи", Іран, допомагаючи РФ, злякався, адже очікував, що Україна діятиме м'яко. Мохаммад Фарджаллах додав, що коли українські флагмани будуть у Саудівській Аравії, іранці зрозуміють, що прорахувалися.

  • 30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.
  • 5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ. Пізніше Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. 
  • 15 жовтня Зеленський обговорив зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії взаємодію у звільненні українських військовополонених. Крім того, президент подякував Саудівській Аравії за підтримку територіальної цілісності України та резолюції в Генасамблеї ООН.
  • Спадкоємний принц і прем’єр-міністр Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман повідомив, що країна виділить $400 млн на гуманітарну допомогу для України.
  • 1 листопада повідомили, що Саудівська Аравія попередила США про те, що Іран готується напасти на неї й Ірак, бо так він прагне відволікти увагу населення від антиурядових протестів, які тривають понад місяць.
  • 2 листопада Іран назвав припущення про намір напасти на Саудівську Аравію безпідставними.
  • 4 листопада представники американської розвідки висловили думку, що Іран шукає допомоги Росії для посилення своєї програми створення ядерної зброї. Речниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон зазначила, що Сполучені Штати докладуть усіх зусиль, щоб не допустити співпраці Росії та Ірану в ядерному секторі.
  • 5 листопада Іран уперше визнав, що постачав дрони Росії, але глава МЗС країни запевняє, що передача БПЛА відбулася до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Україна
Близький Схід
ППО
Іран
Саудівська Аравія
війна з Росією
безпілотник
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