Про це повідомляє МЗС Саудівської Аравії з посиланням на заяву, яку принц зробив під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Зазначається, що пакет гуманітарної допомоги в розмірі $400 млн має сприяти полегшенню страждань українських громадян на хвилі кризи.

Крім того, глава Саудівської Аравії висловив готовність королівства продовжувати посередницькі зусилля з обміну полоненими.

15 жовтня Зеленський обговорив зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії взаємодію у звільненні українських військовополонених. Крім того, президент подякував Саудівській Аравії за підтримку територіальної цілісності України та резолюції в Генасамблеї ООН.

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