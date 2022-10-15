Саудівська Аравія виділить $400 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні
Спадкоємний принц і прем’єр-міністр Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман повідомив, що країна виділить $400 млн на гуманітарну допомогу для України
Про це повідомляє МЗС Саудівської Аравії з посиланням на заяву, яку принц зробив під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
Зазначається, що пакет гуманітарної допомоги в розмірі $400 млн має сприяти полегшенню страждань українських громадян на хвилі кризи.
Крім того, глава Саудівської Аравії висловив готовність королівства продовжувати посередницькі зусилля з обміну полоненими.
- 15 жовтня Зеленський обговорив зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії взаємодію у звільненні українських військовополонених. Крім того, президент подякував Саудівській Аравії за підтримку територіальної цілісності України та резолюції в Генасамблеї ООН.
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