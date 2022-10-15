Зеленський обговорив зі Спадкоємним принцем Саудівської Аравії взаємодію у звільненні українських військовополонених
Президент Володимир Зеленський і Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман обговорили співпрацю щодо звільнення українських військовополонених і фінансову підтримку України
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Поспілкувався зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом. Обговорили взаємодію у справі звільнення українських військовополонених. Також поспілкувалися про надання Україні макрофінансової підтримки", - наголосив він.
Крім того, президент подякував Саудівській Аравії за підтримку територіальної цілісності України та резолюції в Генасамблеї ООН.
- 21 вересня українських військовополонених обміняли, зокрема, на території Саудівської Аравії.
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