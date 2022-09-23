Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Загалом це черговий етап операції, яку ми проводимо на постійній основі, на жаль, з того моменту, як у нас почали з’являтися полонені. На даному етапі це найбільший обмін, який проведений за цей час війни. Загалом цей обмін проходив на території кількох країн – це територія України, кордон між Україною і Росією, етап на території Республіки Польща, операція на території Турецької Республіки, операція на території Саудівської Аравії", – розповів начальник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов.

Серед 215 звільнених полонених – 124 офіцери, 89 солдатів і сержантів. З них 188 захисники Азовсталі та 8 – поранених внаслідок теракту в Оленівці.

Також визволено 10 іноземців – двоє громадян США, 5 – Великої Британії, один Швеції, один Хорватії та ще один Марокко.

Під так званим слідством РФ перебували 46 полонених.

"Ці обміни будуть продовжуватися і надалі. Ми повернемо абсолютно всіх наших громадян, ніхто не залишиться покинутим”, – додав Буданов.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

Звільнені з полону Борода та Пташка вже зустрілися з рідними.

А мама Мар'яни Мамонової розповіла про перші враження доньки після повернення з російського полону.

Згодом СБУ оприлюднила відео перших хвилин звільнення українських захисників.

Українських військовополонених 6 годин тримали із зав'язаними скотчем очима, зняти його дозволили лише після початку процесу обміну.

Своєю чергою очільник Чечні Кадиров висловив невдоволення останнім обміном полонених, стверджуючи, що з ним не порадились і процес відбувся на умовах України.

У РФ спробували применшити значення обміну полоненими з Україною, провівши обмін в той самий день, коли була оголошена часткова мобілізація. Проте жорсткий підхід Кремля до мобілізації може викликати громадський гнів і недовіру, кажуть ISW.

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