Історичний момент: СБУ показала унікальні кадри звільнення українських полонених
Служба безпеки України опублікувала відео із процесу обміну, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які поверталися додому із російського полону
Відео опубліковане на офіційній сторінці СБУ.
"Ця подія розчулила всю Україну. Багато людей працювали над тим, щоб наші Герої нарешті повернулись додому. І це без перебільшення – історичний момент, – говорять у Службі безпеки та додають. – І ми будемо битися далі, поки не звільнимо кожного, хто досі перебуває в полоні, та не відвоюємо останній клаптик нашої землі".
- Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
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