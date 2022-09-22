Відео опубліковане на офіційній сторінці СБУ.

"Ця подія розчулила всю Україну. Багато людей працювали над тим, щоб наші Герої нарешті повернулись додому. І це без перебільшення – історичний момент, – говорять у Службі безпеки та додають. – І ми будемо битися далі, поки не звільнимо кожного, хто досі перебуває в полоні, та не відвоюємо останній клаптик нашої землі".

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

Звільнені з полону Борода та Пташка вже зустрілися з рідними.

Мама Мар'яни Мамонової розповіла про перші враження доньки після повернення з російського полону.

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