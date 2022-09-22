Про це під час телемарафону повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Йдеться про полонених, яких обмінювали у Чернігівській області на кордоні з Білоруссю. Це одна із трьох локацій обміну і саме та, де брав участь омбудсмен. Проте саме тут поверталася найбільша кількість українців.

"Знаючи, що їх віддають, їх все одно тримали в автобусах із замотаними очима й нікуди не відпускали. Тільки після того, як уже розпочався процес, пізно ввечері їм нарешті дозволили зняти ці пов'язки", – розповідає він.

Окрім того, українських чоловіків та жінок росіяни утримували в одиночних камерах, дуже обмежували в їжі, а також практично не давали засобів особистої гігієни. Дехто із полонених зізнавався після повернення, що важко починати знову говорити, адже у російських камерах такої можливості не було. Також більшість із них дуже втратили у вазі та потребують тепер реабілітації.

За словами Дмитра Лубінця, на інших двох локаціях проходив обмін полонених іноземців та азовців: "Один літак – це десять громадян іноземних держав, які вилетіли з Російської Федерації й полетіли до Об'єднаних Арабських Еміратів. Інший літак – це наших п'ять командирів із Азовсталі – полетіли до Туреччини".

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

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