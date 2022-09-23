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Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення часткової мобілізації, -  ISW

23 вересня, 2022 п'ятниця
06:29
війна з Росією Путін

У РФ спробували применшити значення обміну полоненими з Україною, провівши обмін в той самий день, коли була оголошена часткова мобілізація. Проте жорсткий підхід Кремля до мобілізації може викликати громадський гнів і недовіру

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW).

"Ймовірно, Кремль намагався применшити обмін ув’язненими з Україною, який дуже непопулярний серед російських націоналістів і мілблогерів, здійснивши обмін того самого дня, коли Путін оголосив про часткову мобілізацію", - кажуть експерти. 

Російські мілблогери розкритикували цей обмін і запитали, чи не відмовився Кремль від "денацифікації" України, однієї із заявлених цілей російського вторгнення, йдеться у звіті Інституту. 

Аналітики зазначають, що російська влада відкрито не дотримується обіцяних умов часткової мобілізації. Кремлівські квоти, ймовірно, змусять місцеву владу мобілізувати чоловіків незалежно від їхнього військового статусу.

Нині повістки вручають навіть протестувальникам проти мобілізації; моральний дух таких солдатів буде катастрофічно низький. Висока ймовірність, що непропорційно багато чоловіків спробують набрати серед етнічних меншин (тих бурятів і дагестанців, яких активно рекрутували на "короткострокові контракти", які Путін тепер зробив безстроковими), а також серед іммігрантів, наприклад із Центральної Азії.

Перевірити, скільки насправді мають намір мобілізувати, до речі, неможливо. Шойгу говорив про 300 тисяч, але в опозиційну пресу просочилася цифра в мільйон людей.

"Жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації, швидше за все, посилить обурення всередині країни заходом, який був би непопулярним, навіть якби його впровадили без жорстких підходів, які спостерігалися протягом останніх 24 годин", - йдеться в повідомленні.

За словами експертів, оголошення часткової мобілізації та кричуще нехтування навіть параметрами мобілізації, які диктує уряд, може відштовхнути зацікавлені прошарки російської громадськості, які раніше терпиміше ставилися до вторгнення Росії в Україну, яке менше зачіпало їхні особисті інтереси.

Інші ключові висновки ISW

  • Переговори МАГАТЕ навколо Запорізької АЕС навряд чи суттєво покращать ситуацію на АЕС і можуть дати можливість російським військам влаштовувати провокації
  • Ймовірно, 22 вересня українські війська продовжили обмежені контрнаступальні дії вздовж кордону Харківсько-Луганської області та наступали на Лиман
  • Українські військові зберігали оперативне мовчання щодо наземних обстрілів українських військ у Херсонській області 22 вересня та підтвердили, що українські сили проводять операцію блокування в Херсонській області
  • 22 вересня російські війська здійснили обмежені наземні удари вздовж лінії фронту в Донецькій області
  • 22 вересня російські війська не проводили підтверджених наземних атак на захід від Гуляйполя та продовжували звичайні удари по всій західній Запорізькій області
  • Російсько-окупаційні війська спішно ставлять умови для проведення 23-27 вересня по всій території окупованої України фіктивних референдумів про анексію
  • Російські чиновники створили виборчі дільниці в деяких частинах Росії, нібито для того, щоб переміщені (у багатьох випадках означаючи викрадені) українські мешканці окупованих територій могли "проголосувати"
  • Російські окупаційні чиновники в Україні, ймовірно, очікують, що їх змусять надати персонал для виконання російських регіональних мобілізаційних квот після того, як Кремль незаконно анексує окуповані українські території

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Росія
російська армія
мобілізація
окуповані території
окупанти
обмін полоненими
Військові новини
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