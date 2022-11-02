Іран назвав припущення про намір напасти на Саудівську Аравію безпідставними

Про це інформує Al-Arabiya з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Ірану Насера ​​Канані.

Речник запевнив, що Іран продовжує дотримуватися домовленостей.

"Таке упереджене виробництво новин деякими західними та сіоністськими партіями має на меті створити негативну атмосферу проти Ірану та знищити поточні позитивні тенденції у відносинах з країнами регіону. Іран продовжує політику добросусідства зі своїми сусідами, засновану на взаємній повазі та в рамках міжнародних принципів і домовленостей, і вважає встановлення та сприяння стабільності та безпеки в регіоні невіддільною частиною конструктивної взаємодії зі своїми сусідами", - заявив ​​Канані.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія передала розвідувальні дані США про "неминучу атаку" з боку Ірану. Вашингтон висловив занепокоєння щодо загрози та заявив, що відповість у разі потреби.

"Ми стурбовані картиною загрози, і ми залишаємося в постійному контакті через військові та розвідувальні канали з Саудівською Аравією. Ми без вагань діятимемо на захист наших інтересів і партнерів у регіоні", - сказав речник Ради національної безпеки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb