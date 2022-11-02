Іран назвав припущення про намір напасти на Саудівську Аравію безпідставними
МЗС Ірану заперечило наміри напасти на Саудівську Аравію та іранське місто Ербіль, назвавши повідомлення про це безпідставними звинуваченнями
Про це інформує Al-Arabiya з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Ірану Насера Канані.
Речник запевнив, що Іран продовжує дотримуватися домовленостей.
"Таке упереджене виробництво новин деякими західними та сіоністськими партіями має на меті створити негативну атмосферу проти Ірану та знищити поточні позитивні тенденції у відносинах з країнами регіону. Іран продовжує політику добросусідства зі своїми сусідами, засновану на взаємній повазі та в рамках міжнародних принципів і домовленостей, і вважає встановлення та сприяння стабільності та безпеки в регіоні невіддільною частиною конструктивної взаємодії зі своїми сусідами", - заявив Канані.
Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія передала розвідувальні дані США про "неминучу атаку" з боку Ірану. Вашингтон висловив занепокоєння щодо загрози та заявив, що відповість у разі потреби.
"Ми стурбовані картиною загрози, і ми залишаємося в постійному контакті через військові та розвідувальні канали з Саудівською Аравією. Ми без вагань діятимемо на захист наших інтересів і партнерів у регіоні", - сказав речник Ради національної безпеки.
- 17 липня президент США Джо Байден в ході візиту до Саудівської Аравії запевнив, що США зроблять все, аби Іран ніколи не отримав ядерної зброї.
- Нагадаємо, 19 вересня повідомляли про 5 загиблих під час протестів у Ірані, які спалахнули через убивство Махси Аміні.
- 22 вересня кількість загиблих протестувальників зросла до 31 людини.
- 23 вересня США ввели санкції проти силовиків Ірану за вбивство Махси Аміні через неправильне носіння хіджаба та придушення протестів, що виникли після цього.
- 25 вересня президент Ірану Ібрагім Райсі пообіцяв "рішуче впоратися" з протестами, які зараз охопили більшість із 31 провінції Ірану.
- 3 жовтня верховний лідер Ірану аятола Хаменеї порушив мовчання щодо протестів, аби звинуватити США та Ізраїль у їхній організації.
- 20 жовтня Канада запровадила нові санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів.
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