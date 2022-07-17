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Байден у Саудівській Аравії пообіцяв зробити все, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї

17 липня, 2022 неділя
08:35
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден в ході візиту до Саудівської Аравії запевнив, що США зроблять все, аби Іран ніколи не отримав ядерної зброї

Про це повідомляє DW

"У той час, як ми продовжуємо тісно співпрацювати з багатьма з вас, щоб протистояти загрозам, які Іран представляє для регіону, ми також прагнемо задіяти дипломатію для приборкання ядерної програми Ірану. Сполучені Штати сповнені рішучості зробити так, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї", - сказав Байден. 

У спільній заяві США та країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки після спільного саміту в Джидді наголошується, що для запобігання доступу Ірану до ядерної зброї передовсім буде задіяно дипломатичні зусилля.

  • 16 липня Саудівська Аравія зобов'язалася підтримувати баланс світового нафтового ринку, також країна має намір суттєво збільшити обсяги видобутку нафти в порівнянні із запланованим показником на липень та серпень цього року. 

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Іран
ядерна зброя
Саудівська Аравія
Джо Байден
США
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