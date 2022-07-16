Саудівська Аравія зобов'язалася збільшити видобуток нафти на 50%

Про це йдеться в заяві Білого дому за підсумками робочого візиту президента США Джо Байдена до Ер-Ріяду.

"Саудівська Аравія зобов’язалася підтримувати балансування світового ринку нафти для сталого економічного зростання. Сполучені Штати привітали збільшення рівня виробництва на 50% вище запланованого на липень і серпень",- йдеться у повідомленні.

Очікується, що цей крок допоможе значно стабілізувати світові ринки.

ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден приїхав із робочим візитом до Саудівської Аравії домовлятися про нафту і енергетичну безпеку на тлі санкцій проти Росії.

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