Саудівська Аравія зобов'язалася збільшити видобуток нафти на 50%
Саудівська Аравія зобов'язалася підтримувати баланс світового нафтового ринку, також країна має намір суттєво збільшити обсяги видобутку нафти в порівнянні із запланованим показником на липень та серпень цього року
Про це йдеться в заяві Білого дому за підсумками робочого візиту президента США Джо Байдена до Ер-Ріяду.
"Саудівська Аравія зобов’язалася підтримувати балансування світового ринку нафти для сталого економічного зростання. Сполучені Штати привітали збільшення рівня виробництва на 50% вище запланованого на липень і серпень",- йдеться у повідомленні.
Очікується, що цей крок допоможе значно стабілізувати світові ринки.
- ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден приїхав із робочим візитом до Саудівської Аравії домовлятися про нафту і енергетичну безпеку на тлі санкцій проти Росії.
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