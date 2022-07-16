Про це пише Reuters.

Джо Байден прибув до Саудівської Аравії через три роки після того, як будучи кандидатом у президенти, казав, що Саудівську Аравію слід зробити "вигнанцем" на світовій арені через вбивство саудівського журналіста та оглядача The Washington Post Джамаля Хашогджі.

Першим пунктом порядку денного під час візиту Байдена було питання енергетики, а саме постачання нафти та кроки для стабілізації ринку.

Перед поїздкою президент США опублікував власну колонку у The Washington Post, де пояснив, навіщо потрібна поїздка на Близьких Схід.

"Ми маємо протистояти агресії Росії, поставити себе в найкращу можливу позицію, щоб випередити Китай, і працювати для більшої стабільності в цьому регіоні світу, який має велике значення. Щоб зробити це, ми повинні безпосередньо співпрацювати з країнами, які можуть вплинути на ці результати. Саудівська Аравія є однією з них", — пише Байден.

За результатами зустрічі Байден оголосив, що очікує побачити "подальші кроки" з боку Саудівської Аравії щодо енергетики найближчими тижнями.

Перед тим Байден побував в Ізраїлі, де домовлявся про військову допомогу Україні та блокування ядерної програми Ірану.

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