Байден прибув у Саудівську Аравію домовлятися про нафту і енергетичну безпеку на тлі санкцій проти Росії
Президент США Джо Байден приїхав із робочим візитом до Саудівської Аравії
Про це пише Reuters.
Джо Байден прибув до Саудівської Аравії через три роки після того, як будучи кандидатом у президенти, казав, що Саудівську Аравію слід зробити "вигнанцем" на світовій арені через вбивство саудівського журналіста та оглядача The Washington Post Джамаля Хашогджі.
Першим пунктом порядку денного під час візиту Байдена було питання енергетики, а саме постачання нафти та кроки для стабілізації ринку.
Перед поїздкою президент США опублікував власну колонку у The Washington Post, де пояснив, навіщо потрібна поїздка на Близьких Схід.
"Ми маємо протистояти агресії Росії, поставити себе в найкращу можливу позицію, щоб випередити Китай, і працювати для більшої стабільності в цьому регіоні світу, який має велике значення. Щоб зробити це, ми повинні безпосередньо співпрацювати з країнами, які можуть вплинути на ці результати. Саудівська Аравія є однією з них", — пише Байден.
За результатами зустрічі Байден оголосив, що очікує побачити "подальші кроки" з боку Саудівської Аравії щодо енергетики найближчими тижнями.
- Перед тим Байден побував в Ізраїлі, де домовлявся про військову допомогу Україні та блокування ядерної програми Ірану.
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