Про це повідомляє Walla.

Зазначається також, що постачання зброї в Україну є останнім пунктом суперечок між урядом США і урядом Ізраїлю щодо російського вторгнення в Україну. Досі Ізраїль не погоджувався постачати Україні сучасне озброєння.

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Видання констатує, що лідери обох країн навряд чи зможуть досягти консенсусу у цьому питанні.

14 липня NYT анонсувала, що тема України буде ключовою під час візиту Байдена на Близький Схід.

10 липня The New York Times написало, що Байден під час візиту на Близький Схід спробує знайти там радянську зброю для України.

12 липня ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена обговорює можливе скасування заборони на продаж США наступальної зброї Саудівської Аравії.

7 липня Ізраїль скасував для українців електронні дозволи на в'їзд.

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