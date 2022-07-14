Байден в Ізраїлі домовляється про військову допомогу Україні, - ЗМІ
Під час свого візиту до Ізраїлю президент США просив прем'єр-міністра Яїра Лапіда посилити військову допомогу Україні та надати озброєння
Про це повідомляє Walla.
Зазначається також, що постачання зброї в Україну є останнім пунктом суперечок між урядом США і урядом Ізраїлю щодо російського вторгнення в Україну. Досі Ізраїль не погоджувався постачати Україні сучасне озброєння.
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Видання констатує, що лідери обох країн навряд чи зможуть досягти консенсусу у цьому питанні.
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