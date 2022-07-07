Ізраїль скасував для українців електронні дозволи на в'їзд

Про це інформує ДПСУ з посиланням на заяву посольства України в Ізраїлі.

Зазначається, що рішення стосується тих, хто планує подорож з туристичною метою.

Крім того, громадянину Україну, який в’їжджає до Ізраїлю в рамках безвізу, слід бути готовими переконливо і за допомогою відповідних документів обґрунтувати відповідність мети своєї поїздки в аеропорту. Зазначається, що повноваження щодо прийняття остаточного рішення стосовно допущення на територію країни належать саме співробітнику прикордонної служби Ізраїлю.

До прикладу, туристам радять мати зворотний квиток, підтвердження бронювання готелю та придбання туристичного продукту, суму коштів, достатню для запланованого перебування в Ізраїлі, а також поліс медичного страхування.

Особам, які в’їжджають з гостьовою метою або для лікування, слід мати іменне запрошення з персональними та контактними даними сторони/лікарні, яка приймає особу. Також необхідна наявність зворотного квитка та достатньої кількості коштів.

Ізраїль наголошує, що країна не приймає біженців з України.

Також повідомляється, що усім українцям, які легально перебували в Ізраїлі станом на 24 лютого 2022, а також тим, хто в’їхав в країну пізніше, автоматично продовжено візу до 30 липня 2022.

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