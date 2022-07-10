Байден на Близькому Сході домовлятиметься про зброю для України, - NYT

Про це написало видання The New York Times.

Відомо, що президент Байден пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", але ні він, ні ніхто інший не може сказати, скільки це триватиме. У якийсь момент, як визнають офіційні особи, запаси зброї в США та Європі вичерпаються.

Зазначається, що президент США і його команда шукають довгострокову стратегію щодо постачань озброєння у той час, як перспектива врегулювання шляхом переговорів ще далека, а громадськість починає відчувати втому від війни.

За деякими оцінками, військова допомога Україні, прийнята Конгресом, продовжуватиметься до другого кварталу наступного року. Але питання полягає в тому, як довго вистачить нинішніх постачань зброї та боєприпасів без погіршення військової готовності Сполучених Штатів.

Американські чиновники закликали інші країни надати Україні запаси зброї радянського виробництва, з якими українці більш знайомі. Цей пункт включено до порядку денного Байдена під час його поїздки на Близький Схід наступного тижня, коли він має зустрітися з лідерами арабських держав, які в минулому були клієнтами Москви.

Крім того, Джо Байден заявив, що під час поїздки на Близький Схід намагатиметься розширити коло країн, які підтримають США у протистоянні з Росією.

Байден завітає до Ізраїлю, на Західний берег річки Йордан та у Саудівську Аравію в рамках візиту 13-16 липня.

30 червня Байден анонсував допомогу Україні на $800 млн і прокоментував можливі терміни завершення війни. "Більше артилерії та боєприпасів, протиракетні радари, додаткові боєприпаси для ракетної системи залпового вогню HIMARS, які ми вже надали Україні, і більше HIMARS буде від інших країн", - підкреслив Байден.

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