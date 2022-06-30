Системи ППО, наступальна зброя: Байден анонсував допомогу Україні на $800 млн і прокоментував можливі терміни завершення війни
Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на $800 млн, наголосивши на меті постачати "все, що є раціональним"
Про це він сказав під час пресбрифінгу, який транслює Еспресо.
"Війна в Україні може закінчитися завтра, якщо Росія припинить поводитися нераціонально. Я сподіваюсь, що війна завершиться раніше ніж пізніше. Наше завдання, щоб українці мали все, що є раціональним постачати. Щоб вони зміцнили свою обороноздатність. Я скоро про це оголошу - буде ще $800 млн допомоги, включаючи ППО, а також зброя для атаки", - повідомив Байден.
Крім того, Суспільне передає слова Байдена про конкретні різновиди зброї з пакету допомоги.
"Більше артилерії та боєприпасів, протиракетні радари, додаткові боєприпаси для ракетної системи залпового вогню HIMARS, які ми вже надали Україні, і більше HIMARS буде від інших країн", - підкреслив Байден.
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