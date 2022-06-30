Про це він сказав під час пресбрифінгу, який транслює Еспресо.

"Війна в Україні може закінчитися завтра, якщо Росія припинить поводитися нераціонально. Я сподіваюсь, що війна завершиться раніше ніж пізніше. Наше завдання, щоб українці мали все, що є раціональним постачати. Щоб вони зміцнили свою обороноздатність. Я скоро про це оголошу - буде ще $800 млн допомоги, включаючи ППО, а також зброя для атаки", - повідомив Байден.

Крім того, Суспільне передає слова Байдена про конкретні різновиди зброї з пакету допомоги.

"Більше артилерії та боєприпасів, протиракетні радари, додаткові боєприпаси для ракетної системи залпового вогню HIMARS, які ми вже надали Україні, і більше HIMARS буде від інших країн", - підкреслив Байден.