Байден: "Я сказав Путіну, що якщо він вторгнеться до України, світ об'єднається проти агресії"
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголосив, що перед 24 лютого попереджав Путіна, що світ об'єднається, якщо Росія надумає напасти на Україну, так і сталось
Про це Байден заявив під час пресконференції, яка транслює Еспресо.
"Ми говорили про нові можливості. Я сказав Путіну, якщо він вторгнеться до України, то НАТО буде об'єднаним. Світ об'єднається і захиститься проти агресії. Це саме те, що трапилося сьогодні. Ми об'єднали наш союз і ми готові до будь-яких загроз в майбутньому", - наголосив він.
За словами президента США, колись до Росії звернулися як до партнера і під час обговорень практично не згадували про Китай, тепер це змінилося.
"НАТО теж змінився на цьому саміті. Ми об'єднуємо наших союзників проти прямої загрози, яку Росія становить для Європи, а Китай - для світового правопорядку", - додав Байден.
- 15 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в рамках нового пакету допомоги Україні від НАТО головна увага буде зосереджена на переході від радянського озброєння до техніки стандартів Альянсу.
- 29 червня у НАТО оголосили, що увійде до нового пакету допомоги Україні.
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