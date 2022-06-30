Байден: "Я сказав Путіну, що якщо він вторгнеться до України, світ об'єднається проти агресії"

Про це Байден заявив під час пресконференції, яка транслює Еспресо.

"Ми говорили про нові можливості. Я сказав Путіну, якщо він вторгнеться до України, то НАТО буде об'єднаним. Світ об'єднається і захиститься проти агресії. Це саме те, що трапилося сьогодні. Ми об'єднали наш союз і ми готові до будь-яких загроз в майбутньому", - наголосив він.

За словами президента США, колись до Росії звернулися як до партнера і під час обговорень практично не згадували про Китай, тепер це змінилося.

"НАТО теж змінився на цьому саміті. Ми об'єднуємо наших союзників проти прямої загрози, яку Росія становить для Європи, а Китай - для світового правопорядку", - додав Байден.

15 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в рамках нового пакету допомоги Україні від НАТО головна увага буде зосереджена на переході від радянського озброєння до техніки стандартів Альянсу.

29 червня у НАТО оголосили, що увійде до нового пакету допомоги Україні.

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