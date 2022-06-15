Про це Столтенберг заявив на пресконференції напередодні "Рамшатйну-3", повідомляє Еспресо.TV.

"Наш широкий пакет допомоги Україні включає всі наші зусилля, які ми робили впродовж майже десяти років. Він включає перехід України від озброєння стандартів СРСР до озброєння стандартів НАТО, до обміну практиками та досвідом, аби опанувати цей доволі складний перехід, освоєння техніки, перехід від застарілих стандартів до більш сучасних. Також ми намагатимемося збільшити фінансову допомогу, включаючи оборонне озброєння, безпілотні апарати та інше озброєння. Загальний пакет допомоги Україні охоплює різні аспекти, аби підсилити обороноздатність України", - сказав Столтенберг.

Він додав, що Україна веж отримує від членів НАТО важке озброєння та заявив, що про нові постачання може бути оголошено вже сьогодні.

"Союзники та партнери НАТО вже почали забезпечувати постачання сучасного озброєння НАТО, включаючи сучасні системи ППО, ракетно-зенітні системи. А також всі види передового, модернізованого артилерійського обладнання, броньованої та іншої техніки.

Я не можу сказати, які заяви буде зроблено сьогодні, але ми розуміємо, що широкий спектр озброєння, включаючи важке озброєння, будуть надані Україні надалі і ми бачимо безпрецедентний рівень підтримки України з боку НАТО. Ми повинні максимально допомогти Україні та зробити це якомога швидше", - наголосив Столтенберг.

Також Єнс Столтенберг 15 червня заявив, що президента України Володимира Зеленського запросять на саміт НАТО, а за потреби у нього буде можливість звернутися до лідерів онлайн.

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