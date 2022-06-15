Зеленського запросять на саміт НАТО в Мадриді з можливістю долучитися онлайн, - Столтенберг
Президента України Володимира Зеленського запросять на саміт НАТО, в нього, за потреби, буде можливість звернутися до лідерів онлайн
Про це генсек НАТО Єнс Столнберг сказав під час брифінгу перед зустріччю у форматі "Рамштайн".
"Безумовно ми запрошуємо його особисто, але, якщо це буде не можливо, тоді він звернеться в режимі онлайн. Ми дуже чекаємо на його промову, звернення до всіх союзників і лідерів країн, які мають на меті підтримувати Україну і висловити свою солідарність не лише на словах, але й на вчинках", - сказав він.
За словами Столтенберга, Україна має продовжувати модернізувати власні воєнні потужності від радянського формату на новий формат НАТО.
Він нагадав, що у відповідь на російське вторгнення в Україну Альянс посилив свої оборонні можливості, включаючи підвищення боєготовності сил та їхню передову присутність.
- Нещодавно віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський заявив, що зацикленість Заходу на уникненні війни робить його слабкішим у протистоянні з Росією, яка не враховує жодних цінностей. На його думку, війна може перекинутися з України на інші країни.
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