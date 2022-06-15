Війна може перекинутися з України на інші країни, – польський віцепрем'єр Качинський
Зацикленість Заходу на уникненні війни робить його слабкішим у протистоянні з Росією, яка не враховує жодних цінностей
На цьому наголосив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський, передає TVP.
"Ми на голову вищі від них, якщо йдеться про технології, ресурси, озброєння чи рівень підготовки. Однак нам бракує рішучості та бажання перемогти", – зазначив політик.Качинський не виключає, що, якщо Захід займатиметься умиротворенням агресора, то війна може поширитися поза межі України.
"Такий сценарій є реальним, зважаючи на нераціональність рішень російської влади. Це – один із сценаріїв, адже у війні завжди є елемент непередбачуваності", – зауважив Ярослав Качинський.Він наголосив, що Захід повинен зробити все можливе для перемоги України, бо "поразка Заходу (особливо США) в Україні буде чимось серйознішим, ніж В’єтнам, не кажучи вже про Афганістан".
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