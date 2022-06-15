Війна може перекинутися з України на інші країни, – польський віцепрем'єр Качинський

На цьому наголосив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський, передає TVP.

"Ми на голову вищі від них, якщо йдеться про технології, ресурси, озброєння чи рівень підготовки. Однак нам бракує рішучості та бажання перемогти", – зазначив політик.

Качинський не виключає, що, якщо Захід займатиметься умиротворенням агресора, то війна може поширитися поза межі України.

"Такий сценарій є реальним, зважаючи на нераціональність рішень російської влади. Це – один із сценаріїв, адже у війні завжди є елемент непередбачуваності", – зауважив Ярослав Качинський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив НАТО у недостатній допомозі Україні.

Польща збудувала 140 кілометрів "стіни" на кордоні з Білоруссю.

Польський генерал висловив сумнів у тому, що білоруси атакуватимуть Україну – їхні дії мають на меті відволікти частину українських сил.

Він наголосив, що Захід повинен зробити все можливе для перемоги України, бо "поразка Заходу (особливо США) в Україні буде чимось серйознішим, ніж В’єтнам, не кажучи вже про Афганістан".