Матеуша Моравецького цитує "РБК-Україна".

Прем'єр-міністр Польщі закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію.

"Чи достатньо ми сильні в захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу – суверенітет, свободу, право жити. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання – ні. Ми не робимо достатньо, ми не зробили достатньо, щоб захистити Україну, щоб підтримати українців", - заявив Матеуш Моравецький.

За словами Моравецького, економічна і військова підтримка України необхідна тут і зараз, а не через кілька тижнів, чи місяць.

14 червня радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відповідальний за загибель цивільних українців у війні з РФ.

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