English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Прем'єр Польщі Моравецький звинуватив НАТО у недостатній допомозі Україні

Прем'єр Польщі Моравецький звинуватив НАТО у недостатній допомозі Україні

15 червня, 2022 середа
03:59
війна з Росією Матеуш Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав НАТО більше допомагати Україні

Матеуша Моравецького цитує "РБК-Україна".

Прем'єр-міністр Польщі закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію.

"Чи достатньо ми сильні в захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу – суверенітет, свободу, право жити. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання – ні. Ми не робимо достатньо, ми не зробили достатньо, щоб захистити Україну, щоб підтримати українців", - заявив Матеуш Моравецький.

За словами Моравецького, економічна і військова підтримка України необхідна тут і зараз, а не через кілька тижнів, чи місяць. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Світ
Україна
Польща
НАТО
Матеуш Моравецький
Військові новини
Читайте також:
Павел Латушко
13 червня, 2022 понедiлок
До Білорусі в останній час проникло 5 тис. офіцерів ПВК "Вагнера" та військовослужбовців РФ у цивільному одязі, - білоруський опозиціонер Латушко
12 червня, 2022 неділя
Головною подією в російсько-українській війні буде не смерть Путіна, а постачання Україні зброї - політолог Андрій Піонтковський
Сергей Згурец
Автор Сергій Згурець
13 червня, 2022 понедiлок
На Півдні ворог уже розпочав робити інженерні споруди, турбуючись про свою безпеку. Колонка Сергія Згурця
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.28
    Купівля 34.28
    Продаж 35.15
  • EUR
    Купівля 35.65
    Продаж 36.92
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
15 червня
04:42
Тайсон Ф'юрі
Це коштуватиме грошей: Ф'юрі заінтригував можливим відновленням кар'єри заради бою з Усиком
03:19
Олаф Шольц
Арестович в інтерв'ю Bild: Пане Шольц, ви несете відповідальність за наших загиблих солдатів та мирних жителів
02:31
Інфографіка
Трофей ЧС-2022
ЧС-2022: визначились всі учасники чемпіонату світу з футболу
01:53
За 14 червня ЗСУ вбили 70 росіян і знищили 60 одиниць техніки, - звіт ОК "Південь"
01:45
Укрзалізниця, МОЗ, Лікарі без кордонів, потяг, евакуація
Реанімаційні у вагонах: Укрзалізниця, МОЗ і "Лікарі без кордонів" показали медичний потяг для евакуації цивільних
01:37
росія флот
Росія перегрупувала флот у Чорному морі: скільки крилатих ракет загрожують Україні
01:14
мобілізація
Мобілізація в Україні: хто має право отримати бронь
01:12
Путін Шольц
У Німеччині відмовились від ідеї націоналізувати колишню "дочку" Газпрому. Бояться розізлити Путіна
00:46
Інфографіка
Збірна України
Ліга націй: який вигляд має таблиця групи збірної України після 4-х турів
00:22
росія солдат
Армія РФ потребує загальної мобілізації і кількох місяців на перегрупування, Путін не погоджується, - Bloomberg
00:22
Військова повістка
Призов на військову службу: хто і яким чином може вручати повістки під час мобілізації
00:12
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 червня
00:06
Армія, Велика Британія
У США вважають, що об’єднання Британії, Польщі, України і країн Балтії посилить оборонний потенціал східного флангу НАТО
2022, вiвторок
14 червня
23:56
Ллойд Остін
Дані від влади про кількість загиблих українських військових не викликають сумнівів, - очільник Пентагона Остін
23:49
танк окупантів
Впродовж 14 червня ЗСУ на сході знищили понад 70 окупантів і близько 20 одиниць техніки
23:40
Збірна України, Зінченко
Україна та Ірландія зіграли внічию у Лізі націй
23:20
Зустріч на авіабазі Рамштайн
Третя зустріч у "форматі Рамштайн" збере рекордну кількість оборонних донорів України
23:20
Ексклюзив
вибух
У Новій Каховці "салютує" ремонтна база, детонують боєприпаси, - радник голови Херсонської ОВА Хлань
23:19
Зеленський
Триматись на Донбасі життєво необхідно, треба боротися за повну безпеку Харківщини, одна із ключових цілей - звільнення Херсона, - Зеленський
23:10
військові жінки
Мобілізація жінок в Україні: як відбувається взяття на облік і призов на військову службу
23:05
Зеленський і Залужний
Зеленський доручив Залужному перевірити інформацію про нестачу засобів індивідуального захисту в ЗСУ
23:04
росія валюта
Впродовж місяця євро може зрівнятись у ціні з доларом, - Bloomberg
22:49
Зеленський
"Ракети РФ загрожують саме житлу і цивільним об'єктам": Зеленський заявив, що затягування постачань Україні зброї не можна виправдати
22:30
білоруські війська
Білорусь планує вступити у Шанхайську організацію співробітництва, - представник Путіна
22:16
Аналітика
Сергій Згурець
Ворог через втрати може змінити плани щодо наступу з Півночі на Сєверодонецьк. Колонка Сергія Згурця
22:07
збиті ракети
Росія почала частіше застосовувати ракети часів СРСР, - Повітряні сили ЗСУ
21:53
Горан Баффет та Зеленський
Син мільярдера Воррена Баффета передав для потреб ЗСУ майже $3 млн
21:48
Сі Цзіньпін
У Китаї дозволили застосовувати армію у "невійськових" операціях
21:27
44 тернопільська бригада
Україна наразі отримала від Заходу лише 10% тої зброї, яку просила, - Міноборони
21:21
студент, маска
Зміни правил мобілізації: для низки категорій громадян передбачили відстрочки від призову
21:18
ООН
ООН підтвердила загибель майже 4,5 тис. цивільних в Україні з 24 лютого
21:00
ракета для Байрактара
Міноборони Литви замовило боєприпаси для Bayraktar, який був переданий Україні
20:57
Словенія
Посол Словенії повернувся до Києва
20:45
Наживо
Україна - Ірландія. Футбол. Ліга Націй. Чи залишимося лідерами групи?
20:41
Ізюм, Харківська область
В Ізюмі залишаються близько 15 тис. цивільних, окупанти не дозволяють евакуацію і відкриття гумкоридорів, - депутат міськради
20:18
Путін
Путін досі планує захопити значну частину України, - Пентагон
19:59
зерно хліб пшениця елеватор
США допоможуть Україні збудувати тимчасові зерносховища у прикордонних регіонах, - Байден
19:57
Олексій Чернишов
Уряд спростив фіксацію руйнувань житла і споруд, пошкоджених унаслідок вторгнення РФ
19:25
Ексклюзив
ЗАЕС і МАГАТЕ
Окупанти порушили 5 фундаментальних принципів безпеки експлуатації Запорізької АЕС, - експертка з атомної енергетики Кошарна
19:25
Ресторатори активно підтримують українських оборонців
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV