Про це Арестович повідомив в інтерв'ю Bild.

За словами радника голови ОП, Німеччина не дає Україні важкої зброї, яку пообіцяв Олаф Шольц, тому канцлер причетний до загибелі українців.

"Пане Шольц, ви несете відповідальність за наших загиблих солдатів та мирних жителів. Щодня гинуть діти, щодня ми втрачаємо 100 солдатів, бо ви не даєте нам важкої зброї. Українська армія сильна, ми могли б побити росіян і витіснити їх з нашої країни, але нам потрібна зброя", - заявив Олексій Арестович.

21 травня уряд Німеччини повідомив, що не планує надавати Україні БМП Marder у рамках військової допомоги.

29 травня стало відомо, що Німеччина з кінця березня 2022 року скоротила постачання зброї до України до мінімуму та відправила лише дві партії легкої зброї.

Проте 1 червня Шольц заявив, що ФРН передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Очікується, що в липні Україна отримає і перші 15 зенітних самохідних установок Gepard зі складів німецької промисловості.

7 червня в Афінах висловили обурення неповороткістю Німеччини у справі військової допомоги Україні.

8 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна робить більше для підтримки України, ніж майже всі держави світу.

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