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Головна війна з Росією Арестович в інтерв'ю Bild: Пане Шольц, ви несете відповідальність за наших загиблих солдатів та мирних жителів

Арестович в інтерв'ю Bild: Пане Шольц, ви несете відповідальність за наших загиблих солдатів та мирних жителів

15 червня, 2022 середа
03:19
війна з Росією Олаф Шольц

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відповідальний за загибель цивільних українців у війні з РФ

Про це Арестович повідомив в інтерв'ю Bild.

За словами радника голови ОП, Німеччина не дає Україні важкої зброї, яку пообіцяв Олаф Шольц, тому канцлер причетний до загибелі українців.

"Пане Шольц, ви несете відповідальність за наших загиблих солдатів та мирних жителів. Щодня гинуть діти, щодня ми втрачаємо 100 солдатів, бо ви не даєте нам важкої зброї. Українська армія сильна, ми могли б побити росіян і витіснити їх з нашої країни, але нам потрібна зброя", - заявив Олексій Арестович.

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Олексій Арестович
вбивства
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російська агресія
війна
Військові новини
Шольц
Олаф Шольц
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