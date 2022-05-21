Німеччина не може передати Україні вживані БМП через відсутність політичної волі, - Bild
Уряд Німеччини не планує надавати Україні БМП "Marder" у рамках військової допомоги
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За інформацією видання, Німеччина не планує передавати Україні старі бойові машини піхоти "Marder", які потребують ремонту і не знаходяться на озброєнні армії.
Зазначається, що на ремонт пішло б 9-12 місяців.
"Прості цифри показують, що справа не в техніці, а в політичній волі. Тому ми не можемо поставити наші "Marder" Україні", - заявив анонімний чиновник Міноборони у коментарі.
За даними видання раніше в оборонному відомстві Німеччини заявляли, що не мають зайвих БМП "Marder" для передачі України. Але пізніше з'ясувалося, що бундесвер має 62 таких БМП, які більше не використовуються. 32 одиниці підлягають ремонту.
- Відзначимо, що 28 квітня Німецький бундестаг більшістю голосів схвалив надання важкого озброєння Україні. До того, 26 квітня, у ФРН погодилася надати ЗСУ самохідні зенітки Gepard.
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