Німеччина не може передати Україні вживані БМП через відсутність політичної волі, - Bild

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За інформацією видання, Німеччина не планує передавати Україні старі бойові машини піхоти "Marder", які потребують ремонту і не знаходяться на озброєнні армії.

Зазначається, що на ремонт пішло б 9-12 місяців.

"Прості цифри показують, що справа не в техніці, а в політичній волі. Тому ми не можемо поставити наші "Marder" Україні", - заявив анонімний чиновник Міноборони у коментарі.

За даними видання раніше в оборонному відомстві Німеччини заявляли, що не мають зайвих БМП "Marder" для передачі України. Але пізніше з'ясувалося, що бундесвер має 62 таких БМП, які більше не використовуються. 32 одиниці підлягають ремонту.

Відзначимо, що 28 квітня Німецький бундестаг більшістю голосів схвалив надання важкого озброєння Україні. До того, 26 квітня, у ФРН погодилася надати ЗСУ самохідні зенітки Gepard.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував канцлера Олафа Шольца та його уряд за затримку постачання важкого озброєння