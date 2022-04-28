Німецький бундестаг більшістю голосів схвалив надання важкого озброєння Україні
Німецький бундестаг проголосував за надання Україні важкого озброєння, 586 голосів "за" із 693
Про це йдеться у повідомленні німецького бундестагу.
За спільну заяву про надання Україні важкого озброєння проголосували 586 депутатів із 693, 100 – проти, 7 утрималися.
Зокрема, рішення підтримала правляча коаліція та та опозиційний блок ХДС/ХСС.
Нагадаємо, Німеччина погодилася надати Україні самохідні зенітки Gepard.
- 20 квітня заступник генерального інспектора бундесверу Маркус Лаубенталь заявив, що Німеччина не постачатиме Україні БМП Marder, аби не підірвати обороноздатність НАТО.
- 20 квітня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не накладала заборону на постачання до України бронетехніки
- 22 квітня у інтервʼю Der Spiegel канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив нерішучість стосовно поставок в Україну важкого озброєння бажанням уникнути прямої конфронтації НАТО з Росією.
- 23 квітня дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду Німеччини за дозволом на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.
- 25 квітня стало відомо, що Rheinmetall хоче продати Україні 88 танків Leopard.
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