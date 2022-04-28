Німецький бундестаг більшістю голосів схвалив надання важкого озброєння Україні

Про це йдеться у повідомленні німецького бундестагу.



За спільну заяву про надання Україні важкого озброєння проголосували 586 депутатів із 693, 100 – проти, 7 утрималися.



Зокрема, рішення підтримала правляча коаліція та та опозиційний блок ХДС/ХСС.



Нагадаємо, Німеччина погодилася надати Україні самохідні зенітки Gepard.

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