Свою думку він висловив в інтерв'ю NRD, пише ЄП.

"Складається враження очікування припинення вогню. Тоді тиск на Німеччину зникне і більше не буде потреби у сміливих рішеннях", - сказав Мельник.

Парламент Німеччини дозволив постачання важкої зброї три тижні тому, але з того часу уряд не приймав жодних рішень

"У нас таке враження, що канцлер не хоче постачання. Є лише сім самохідних гаубиць, але для нас немає танків Gepard або Leopard 1, ні Marder. Усі вони вже були виведені з експлуатації Бундесвером і можуть бути передані нам промисловістю, не порушуючи спроможності захищатися. Обмін танками Т-72 зі Словенією поки також не спрацював", - сказав посол.

Мельник вважає, що Шольц не хоче їхати до Києва через це питання.

"Це, мабуть, одна зі справжніх причин, чому канцлер не відправляється в цю поїздку. Тому що він, схоже, не готовий остаточно втілити в життя історичне рішення про надання важкого озброєння", - сказав він.

Відзначимо, що 28 квітня Німецький бундестаг більшістю голосів схвалив надання важкого озброєння Україні. До того, 26 квітня, у ФРН погодилася надати ЗСУ самохідні зенітки Gepard.