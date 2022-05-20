"Створюється враження, що канцлер не хоче постачання": посол Мельник звинуватив Шольца в затягуванні часу в питанні зброї для України
Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував канцлера Олафа Шольца та його уряд за затримку постачання важке озброєння
Свою думку він висловив в інтерв'ю NRD, пише ЄП.
"Складається враження очікування припинення вогню. Тоді тиск на Німеччину зникне і більше не буде потреби у сміливих рішеннях", - сказав Мельник.
Парламент Німеччини дозволив постачання важкої зброї три тижні тому, але з того часу уряд не приймав жодних рішень
"У нас таке враження, що канцлер не хоче постачання. Є лише сім самохідних гаубиць, але для нас немає танків Gepard або Leopard 1, ні Marder. Усі вони вже були виведені з експлуатації Бундесвером і можуть бути передані нам промисловістю, не порушуючи спроможності захищатися. Обмін танками Т-72 зі Словенією поки також не спрацював", - сказав посол.
Мельник вважає, що Шольц не хоче їхати до Києва через це питання.
"Це, мабуть, одна зі справжніх причин, чому канцлер не відправляється в цю поїздку. Тому що він, схоже, не готовий остаточно втілити в життя історичне рішення про надання важкого озброєння", - сказав він.
- Відзначимо, що 28 квітня Німецький бундестаг більшістю голосів схвалив надання важкого озброєння Україні. До того, 26 квітня, у ФРН погодилася надати ЗСУ самохідні зенітки Gepard.
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