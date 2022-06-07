Це цирк. Знущання і з України, і з Греції. В Афінах обурені неповороткістю Німеччини у справі військової допомоги Україні
Греція назвала "цирком" та знущанням з України німецьку схему передачі БМП
Про це пише Bild.
У Міноборони Греції розкритикували Німеччину за відмову надавати Україні військову техніку без посередників. Натомість німці хочуть передати озброєння через Грецію.
Оскільки уряд Німеччини відмовляється постачати бойові танки в Україну, було організовано обмін: німецькі танки надходять у країни ЄС та НАТО, а ті, своєю чергою, передають Україні старі машини, — пише видання. Наприклад, з Греції Україна чекає БМП-1 із запасів НДР.
Високопосадовець грецького міноборони сказав Bild: "Може минути не менше двох місяців, перш ніж танки з Німеччини потраплять до нас".
Досі Греція лише очікує запрошення свого спеціального комітету до Німеччини для перевірки танків Marder. Після перевірки танки мають бути належним чином підготовлені до відправлення. І тільки, коли вони потраплять до Греції в Україну почнуть надсилати бойові машини. "Коли Україна отримає танки - коли закінчиться війна?", - сказав представник міноборони Греції у коментарі Bild.
Колишній міністр оборони Греції так прокоментував цей план: "Це цирк. Знущання і над Україною, і над Грецією. Для такого просто немає підстав. Олаф Шольц не хоче допомагати Україні напряму, але й не бажає у цьому відкрито зізнатися".
Грецький військовий експерт Христос Капуцис навіть вважає обмінний план небезпечним для України: "Я не певен, що українці будуть раді старим танкам з НДР, вони є легкою мішенню".
- 29 травня військовий експерт Сергій Згурець у коментарі Еспресо зауважив, що Німеччина має великий військово-промисловий комплекс, але гальмує надання допомоги Україні.
- 21 травня уряд Німеччини повідомив, що не планує надавати Україні БМП Marder у рамках військової допомоги.
- Президент Анджей Дуда повідомив, що ФРН не дотримала слова стосовно передачі Польщі танків та що він "дуже розчарований цим".
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