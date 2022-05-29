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Німеччина має великий військово-промисловий комплекс, але гальмує надання допомоги Україні, - Згурець

29 травня, 2022 неділя
11:25
Світ Сергій Згурець

Аналітик Defense Express Сергій Згурець висловив думку, що Федеративна республіка Німеччина гальмує надання Україні допомоги, хоча має великий військово-промисловий комплекс

Військовий експерт поділився деталями в етері Еспресо.

"Німеччина займає доволі стриману позицію щодо допомоги Україні, і це продукує низку запитань щодо того, яку взагалі політику сповідує ця держава. Ми бачимо, що динаміка взаємодії з Німеччиною суттєво загальмувалася. ФРН має суттєвий оборонно-промисловий комплекс, але гальмує допомогу Україні. Навіть окремі німецькі компанії, як Rheinmetall, говорили, що в них є запаси озброєння й вони готові його передавати Україні, але через політичні лабіринти Німеччини ці процеси загальмовано. Навіть окремі наші підприємства, які закуповують компоненти у ФРН, зіштовхнулися з проблемою, коли не могли закупити навіть цивільні предмети - двигуни до наших безпілотних комплексів. Лише після втручання МЗС України вдалося розблокувати цю поставку", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що Федеративна Республіка Німеччина гальмує надання допомоги не лише Україні, а й союзній нам Польщі.

"Ми памʼятаємо заяву президента Польщі Анджея Дуди, який казав про те, що Німеччина затримує передачу танків Leopard на заміну танкам, поставленим українському уряду. Так само ми не можемо дочекатися від ФРН систем "Гепард", які можуть використовуватися для протиповітряної оборони, це перенесли на липень. Із позитивного - на території Німеччини триває підготовка наших військових для застосування перспективних німецьких гаубиць PzH 2000. Сьогодні головну підтримку Україні надають США, Велика Британія, Польща", - зауважив Сергій Згурець.

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Сергій Згурець
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війна з Росією
оборонний комплекс
зброя для України
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