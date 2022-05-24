Про це інформує "Європейська правда".



Як стало відомо, президент Польщі Анджей Дуда звинуватив уряд ФРН у недотриманні обіцянки щодо схеми обміну танків. Раніше Німеччина пообіцяла Республіці Польща танки Leopard на заміну танкам, поставленим українському уряду. Але, вочевидь, не дотримала свого слова.



"Ви не дотримали цієї обіцянки. І, чесно кажучи, ми дуже розчаровані цим", - заявив Дуда.



Раніше через передачу танків Україні та зменшення польських запасів, військовий потенціал країни послабився. З цієї причини Польща очікувала на підтримку від НАТО, а також на допомогу від США та Німеччини.



"Ми надали Україні велику кількість танків, тому що вважаємо, що це наша відповідальність як сусіда", - сказав Дуда.



"Велику частину танкового арсеналу у збройних силах Польщі складають німецькі танки типу Leopard. Тож якби нас підтримала Німеччина, якби ми отримали заміну, то ми були б дуже щасливі", – прокоментував президент Дуда.



Крім того, на думку польського президента, уряд ФРН робить занадто мало для допомоги Україні.

Нагадаємо, 21 травня уряд Німеччини повідомив, що не планує надавати Україні БМП Marder у рамках військової допомоги

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