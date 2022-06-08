Німеччина надає Україні більшу кількість військової допомоги, ніж більшість країн, - Шольц

Про це він сказав, виступаючи на пресконференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії 7 червня, передає Telegraph.

Шольц сказав, що надає Україні більше підтримки, ніж "майже будь-хто інший".

"Німеччина є одним із головних військових прихильників України, і, ймовірно, лише Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми", - сказав він, зазначивши, що Берлін надсилає свої найсучасніші системи гаубиць і навчає українців використовувати їх.

21 травня уряд Німеччини повідомив, що не планує надавати Україні БМП Marder у рамках військової допомоги.

29 травня стало відомо, що Німеччина з кінця березня 2022 року скоротила постачання зброї до України до мінімуму та відправила лише дві партії легкої зброї.

Проте 1 червня Шольц заявив, що ФРН передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Очікується, що в липні Україна отримає і перші 15 зенітних самохідних установок Gepard зі складів німецької промисловості.

Також Шольц відкинув звинувачення опозиції у тому, що Німеччина надто нерішуче поставляє важке озброєння України. За його словами, країна доставила протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси, понад 15 мільйонів патронів, сотню тисяч ручних гранат та 5000 протитанкових мін. Крім того, серед поставок – велика кількість вибухових матеріалів, кулемети та десятки вантажівок з матеріалами для боротьби з безпілотниками.

У свою чергу 7 червня в Афінах висловили обурення неповороткістю Німеччини у справі військової допомоги Україні.

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