"Росіяни сягнули по останні резерви, а білоруси навряд чи атакуватимуть": польський генерал проаналізував ситуацію на фронті

Про це в ефірі польського телеканалу TVN24 розповів генерал-лейтенант у відставці Вальдемар Скшипчак.

Колишнього командувача Сухопутних військ Польщі запросили в студії для аналізу подій російсько-української війни. Оцінюючи ситуацію в околицях Сєвєродонецька, Скшипчак зазначив, що "українці мають перевагу, оскільки вони зв'язують значні сили російської армії, які вже кілька днів безуспішно намагаються захопити це місто.

Росіяни вивели на фронт усі сили, які вони мали в своєму розпорядженні. Крім того, вони частково відновили боєздатність 20-ї армії та 1-ї гвардійської танкової армії, які стоять вздовж кордону з Україною та ведуть артилерійський вогонь по Чернігову та Сумах. Зараз росіяни поповнюють втрати в частинах солдатами, які були залучені в листопаді, тобто не повністю навченими новобранцями. Близько 25 тис. резервістів залучено до підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї армії. Їм дали стару техніку, але її можуть використати в бою" – зазначив генерал.

Ці сили, впевнений Вальдемар Скшипчак, рашисти вже за кілька тижнів планують використати для нанесення ударів – ймовірно, що в напрямку Полтави чи Києва. Але українська армія, за словами екскомандувача Сухопутних військ Польщі, професійно тримає оборону, має укріплені позиції, а отже може вести довготривалу оборону на цій ділянці.

Також експерт відзначив успіху ЗСУ в південних регіонах України.

"Українці атакують з Кривого Рогу в напрямку Каховського водосховища та від Миколаєва до Херсона. Вони поступово розбивають оборону рашистів у степу та звільняють територію. Цей успіх дозволяє українцям дезорганізувати оборону російської армії, а також змушує росіян відводити резерви з інших напрямків", – заявив Скшипчак.

Він також звернув увагу на 6-7 білоруських батальйонів, які "проводять демонстраційні дії" неподалік українського кордону. Генерал сумнівається, що білоруси атакуватимуть. На його думку, їхні дії мають на меті відволікти частину українських сил.