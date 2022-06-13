English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Росіяни сягнули по останні резерви, а білоруси навряд чи атакуватимуть": польський генерал проаналізував ситуацію на фронті

"Росіяни сягнули по останні резерви, а білоруси навряд чи атакуватимуть": польський генерал проаналізував ситуацію на фронті

13 червня, 2022 понедiлок
12:56
війна з Росією

Російські загарбники, намагаючись вибити українців із Донбасу, сягнули по свої останні резерви. Рашисти намагаються завдати удару в бік Краматорська, але українська оборона на цьому напрямку надзвичайно ефективна

Про це в ефірі польського телеканалу TVN24 розповів генерал-лейтенант у відставці Вальдемар Скшипчак. 

Колишнього командувача Сухопутних військ Польщі запросили в студії для аналізу подій російсько-української війни. Оцінюючи ситуацію в околицях Сєвєродонецька, Скшипчак зазначив, що "українці мають перевагу, оскільки вони зв'язують значні сили російської армії, які вже кілька днів безуспішно намагаються захопити це місто. 

Росіяни вивели на фронт усі сили, які вони мали в своєму розпорядженні. Крім того, вони частково відновили боєздатність 20-ї армії та 1-ї гвардійської танкової армії, які стоять вздовж кордону з Україною та ведуть артилерійський вогонь по Чернігову та Сумах. Зараз росіяни поповнюють втрати в частинах солдатами, які були залучені в листопаді, тобто не повністю навченими новобранцями. Близько 25 тис. резервістів залучено до підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї армії. Їм дали стару техніку, але її можуть використати в бою" – зазначив генерал.

Ці сили, впевнений Вальдемар Скшипчак, рашисти вже за кілька тижнів планують використати для нанесення ударів – ймовірно, що в напрямку Полтави чи Києва. Але українська армія, за словами екскомандувача Сухопутних військ Польщі, професійно тримає оборону, має укріплені позиції, а отже може вести довготривалу оборону на цій ділянці.

Також експерт відзначив успіху ЗСУ в південних регіонах України. 

"Українці атакують з Кривого Рогу в напрямку Каховського водосховища та від Миколаєва до Херсона. Вони поступово розбивають оборону рашистів у степу та звільняють територію. Цей успіх дозволяє українцям дезорганізувати оборону російської армії, а також змушує росіян відводити резерви з інших напрямків", – заявив Скшипчак.

Він також звернув увагу на 6-7 білоруських батальйонів, які "проводять демонстраційні дії" неподалік українського кордону. Генерал сумнівається, що білоруси атакуватимуть. На його думку, їхні дії мають на меті відволікти частину українських сил.

  • Нагадаємо, в Луганській ОВА повідомили, що росіяни контролюють понад 70% Сєверодонецька.
  • Окупанти відтіснили українських військових із центру Сєверодонецька та намагаються відрізати шлях до Бахмута.
  • Радник міністра оборони заявив, що Україні для переходу в контрнаступ потрібні 100 далекобійних артилерійських систем.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Краматорськ
Сєвєродонецьк
новини Луганщини
новини Донеччини
новини Херсонщини
контрнаступ
Читайте також:
Андрій Піонтковський
11 червня, 2022 субота
Франція і Німеччина в критичну мить простягнули руку допомоги Росії, - Піонтковський
12 червня, 2022 неділя
Росія має дуже потужні зв'язки в Європі, - посол України у Ватикані
Канадський Парламент
12 червня, 2022 неділя
Парламент Канади терміново евакуювали
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.02
    Купівля 34.02
    Продаж 34.96
  • EUR
    Купівля 35.62
    Продаж 36.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
13 червня
13:14
Ексклюзив
Путін капут
Кінець путінського режиму збіжиться в часі з розпадом Росії. Україна стає вироком для Кремля, - Огризко
13:14
Ексклюзив
Мелітополь
Вибух у Мелітополі - це провокація рашистів, які проводять зачистку колаборантів, - міський голова Федоров
13:08
Оновлено
БПЛА
Над Миколаївщиною збили російський безпілотник
13:03
братська могила у Маріуполі
У Маріуполі окупанти пропонують "за їжу" прибирати завали та хоронити тіла у братських могилах, - розвідка
12:45
Смартфон
Українці за тиждень у "Дії" подали 25 тис. заявок на одну з найпопулярніших довідок
12:32
СБУ
На Харківщині затримали агента ФСБ, який "звітував" рашистам про позиції ЗСУ
12:29
Вилучення автомобілів для ЗСУ
​Рада в червні розгляне законопроєкт про скасування пільг на ввезення авто, але не цього тижня, - нардеп
12:24
Ексклюзив
Павло Латушко
До Білорусі в останній час проникло 5 тис. офіцерів ПВК "Вагнера" та військовослужбовців РФ у цивільному одязі, - білоруський опозиціонер Латушко
12:16
Ексклюзив
ізраїль україна
В Ізраїлі не до кінця розуміють масштаби трагедії в Україні, - співзасновниця Israeli friends of Ukraine Жарова
12:15
Херсон
Музиканти російського гурту "Земляни" потрапили у ДТП після концерту в окупованому Херсоні
12:05
Запорізький залізорудний комбінат
На Запоріжжі із залізорудного комбінату рашисти вкрали 54 вантажні вагони руди
12:00
Ferrexpo
Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала комунальну техніку для потреб міста Охтирка
11:52
ракетні системи США
Аби перейти у контрнаступ, Україні потрібні 100 далекобійних систем HIMARS та MLRS, - радник міністра оборони
11:45
Ексклюзив
На фото військовослужбовець ЗСУ та військова техніка
Ворог в агонії після вдалих атак ЗСУ по його командних центрах у Сєверодонецьку, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
11:39
Ексклюзив
Олаф Шольц та Емманюель Макрон
"Слід очікувати російського троянського коня": політолог Давидюк про візит Шольца, Макрона та Драгі до Києва
11:37
дистанційне навчання у школах
В українських школах продовжується навчання, лише чотири області пішли на канікули
11:35
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Росіяни контролюють понад 70% Сєверодонецька, – Луганська ОВА
11:34
Телескоп Hubble
Вчені показали кульове скупчення зірок у сузір'ї Стрільця
11:27
Михайло Подоляк
В Офісі президента назвали завдання мінімум та максимум у війні з Росією
11:09
Павло Лебедєв
Прокуратура заарештувала 645 залізничних вагонів, що належать родині ексміністра оборони України часів Януковича Лебедєва
10:51
Путін звільнив колаборантку Поклонську з посади у Росспівробітництві
10:45
Російський винищувач Су-34
Повітряні сили України знищили поблизу Ізюма російський винищувач Су-34
10:41
Польща збудувала 140 кілометрів "стіни" на кордоні з Білоруссю
10:30
Шольц і Макрон
Шольц, Макрон та Драгі відвідають Україну 16 червня, - La Stampa
10:04
Маріуполь
В окупованому Маріуполі видаватимуть гумдопомогу лише непрацездатним, а зруйновані будинки знесуть, - радник мера
09:59
На фото переправа через Сіверський Донець
У британській розвідці пояснили, чому форсування річок стане ключовим фактором у битві за Донбас
09:33
проєкт Діти вільної землі
Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 288 дітей та ще понад 527 поранені
09:29
Інфографіка
знищений танк окупантів
Росія втратила 32,3 тис. військових, 213 літаків й 718 артсистем від початку повномасштабного вторгнення в Україну, - Генштаб ЗСУ
09:26
нафта нафтопровід
Росія з початку повномасштабної війни в Україні заробила на енергоносіях майже $100 млрд
09:25
На фото військова техніка окупантів
Українське військо показало знищення трьох "градів", якими росіяни обстрілювали Сєверодонецьк
09:15
Рашисти зі своєї території обстріляли прикордоння Сумщини: було чути близько 30 вибухів
08:57
Wei Fenghe
Перемовини НАТО та Росії можуть сприяти найшвидшому припиненню війни в Україні, - міністр оборони Китаю
08:55
фейк, фейки
Українські військові "міняють" боєприпаси на наркотики, а матері "просять" не повертати полонених синів: нові фейки від Росії
08:55
Антуан Грізманн, Хорватія - Франція
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій понеділка
08:27
Збірна Швейцарії - Збірна Португалії, Ліга націй
Ліга націй: результати усіх матчів неділі
08:25
У Лисичанську за добу загинули троє цивільних, в тому числі 6-річний хлопчик
08:15
Анонс
Нескорений Маріуполь. Спецпроєкт на Еспресо до дня звільнення міста
08:09
окупанти
У загарбників є частковий прогрес у просуванні до Слов'янська, проте вони терплять невдачі під час штурму Лисичанська, - ISW
08:05
обстріл Харків
Amnesty International підтвердила воєнні злочини росіян в Україні: окупанти гатили касетними бомбами по Харкову
07:56
оборона
Київська область готова дати відсіч окупантам, фортифікації надійні, - ОВА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV