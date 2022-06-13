Росіяни контролюють понад 70% Сєверодонецька, – Луганська ОВА

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу "Белсат".

"Росіяни люблять брехати. Вони вже заявляли, нібито контролюють усю Луганську область. Тож окупанти контролюють не весь Сєвєродонецьк, як вони заявляли раніше. На сьогодні росіяни контролюють понад 70% міста. Бої проходять не те що за кожну вулицю, а за кожен будинок", – зазначив Гайдай.

Він також повідомив, що на заводі "Азот" залишаються близько 500 мешканців, з них 40 – діти. Всі люди, які там перебувають, раніше відмовилися виїжджати з міста.

"Промзона потужно обстрілюється ворожою артилерією великого калібру. Укриття "Азоту" не такі міцні як у маріупольської "Азовсталі", намагаємося зробити організовану евакуацію з гарантіями безпеки", – заявив голова Луганської ОВА.

Станом на сьогодні, каже Гайдай, евакуація неможлива евакуація, військові можуть вивозити лише по кілька людей. Також немає можливості завезти в Сєверодонецьк гуманітарні вантажі.

Нагадаємо, українське військо показало знищення трьох "градів", якими росіяни обстрілювали Сєверодонецьк.

Окупанти відтіснили українських військових із центру Сєверодонецька та намагаються відрізати шлях до Бахмута.

12 червня британець Джордан Гетлі загинув у боях за Сєверодонецьк.

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