Росіяни контролюють понад 70% Сєверодонецька, – Луганська ОВА
Росіяни справді контролюють більше, ніж половину Сєверодонецька, але не все місто
Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу "Белсат".
"Росіяни люблять брехати. Вони вже заявляли, нібито контролюють усю Луганську область. Тож окупанти контролюють не весь Сєвєродонецьк, як вони заявляли раніше. На сьогодні росіяни контролюють понад 70% міста. Бої проходять не те що за кожну вулицю, а за кожен будинок", – зазначив Гайдай.
Він також повідомив, що на заводі "Азот" залишаються близько 500 мешканців, з них 40 – діти. Всі люди, які там перебувають, раніше відмовилися виїжджати з міста.
"Промзона потужно обстрілюється ворожою артилерією великого калібру. Укриття "Азоту" не такі міцні як у маріупольської "Азовсталі", намагаємося зробити організовану евакуацію з гарантіями безпеки", – заявив голова Луганської ОВА.
Станом на сьогодні, каже Гайдай, евакуація неможлива евакуація, військові можуть вивозити лише по кілька людей. Також немає можливості завезти в Сєверодонецьк гуманітарні вантажі.
- Нагадаємо, українське військо показало знищення трьох "градів", якими росіяни обстрілювали Сєверодонецьк.
- Окупанти відтіснили українських військових із центру Сєверодонецька та намагаються відрізати шлях до Бахмута.
- 12 червня британець Джордан Гетлі загинув у боях за Сєверодонецьк.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.01
Купівля 34.01Продаж 34.97
-
EUR
Купівля 35.64Продаж 36.97
- Актуальне
- Важливе