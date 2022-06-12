Британець загинув у боях за Сєверодонецьк, - батько добровольця

Про це батько Джордана, Дін Гетлі написав у фейсбук.

За його словами, сумну звістку про загибель добровольця Джордана Гетлі його родина отримала 10 червня, в ній уточнювалося, що чоловік загинув у Сєвєродонецьку,.

"Джордан покинув британську армію в березні цього року, щоб продовжити свою кар'єру солдата в інших областях. Війна проти Європи почалася так, після ретельних роздумів він поїхав допомагати в Україну", – написав Дін Гетлі.

Нагадаємо, 9 червня терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ – британців Ейдена Асліна, Шона Піннера, а також підданого Марокко Саадуна Брагіма.

У Великій Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.