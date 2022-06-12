Британець загинув у боях за Сєверодонецьк, - батько добровольця
Батько британського добровольця Джордана Гетлі повідомив про смерть свого сина в бою за Сєверодонецьк
Про це батько Джордана, Дін Гетлі написав у фейсбук.
За його словами, сумну звістку про загибель добровольця Джордана Гетлі його родина отримала 10 червня, в ній уточнювалося, що чоловік загинув у Сєвєродонецьку,.
"Джордан покинув британську армію в березні цього року, щоб продовжити свою кар'єру солдата в інших областях. Війна проти Європи почалася так, після ретельних роздумів він поїхав допомагати в Україну", – написав Дін Гетлі.
- Нагадаємо, 9 червня терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ – британців Ейдена Асліна, Шона Піннера, а також підданого Марокко Саадуна Брагіма.
- У Великій Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.
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